Porto entre os municípios mais populosos que menos água desperdiçam
"O Porto apresenta um valor inferior a metade da média nacional (26,9%) e muito abaixo do limiar de qualidade definido pelo regulador", diz a vice-presidente do município.
A Câmara Municipal do Porto anunciou, esta segunda-feira, que a cidade figura entre os municípios mais populosos do país que desperdiçaram menos água em 2025, tendo reduzido as perdas de água em 0,5 pontos percentuais, para 11,8%.
“A Águas e Energia do Porto (AEdP) alcançou, no final de 2025, um índice de Água Não Faturada (ANF) de 11,8%, estabelecendo o melhor resultado de sempre da empresa e do município do Porto”, detalhou a autarquia, liderada por Pedro Duarte, num comunicado enviado às redações.
Segundo a vice-presidente do município, Catarina Araújo, “o Porto apresenta um valor inferior a metade da média nacional (26,9%) e muito abaixo do limiar de qualidade definido pelo regulador”. Estes dados vêm “reforçar” o posicionamento da cidade “enquanto referência de eficiência hídrica no setor”, sustentou.
De acordo com a autarquia da Invicta, liderada por Pedro Duarte, a redução da Água Não Faturada “traduz-se diretamente em sustentabilidade ambiental, eficiência hídrica e energética, e numa boa gestão de recursos públicos.
O Porto apresenta um valor inferior a metade da média nacional (26,9%) e muito abaixo do limiar de qualidade definido pelo regulador.
Na prática, explica, “menos perdas na rede significam menos água desperdiçada por fugas, menor necessidade de captação/aquisição de água, menos energia consumida no transporte e bombagem de água que se perderia, além de redução de custos operacionais”.
Segundo a câmara portuense, este índice corresponde à diferença entre a água que entra no sistema e a que é efetivamente faturada, “integrando componentes como perdas reais (fugas e roturas), perdas aparentes (erros de medição) e consumos não autorizados”.
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