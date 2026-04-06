Porto entre os municípios mais populosos que menos água desperdiçam

A Câmara Municipal do Porto anunciou, esta segunda-feira, que a cidade figura entre os municípios mais populosos do país que desperdiçaram menos água em 2025, tendo reduzido as perdas de água em 0,5 pontos percentuais, para 11,8%.

“A Águas e Energia do Porto (AEdP) alcançou, no final de 2025, um índice de Água Não Faturada (ANF) de 11,8%, estabelecendo o melhor resultado de sempre da empresa e do município do Porto”, detalhou a autarquia, liderada por Pedro Duarte, num comunicado enviado às redações.

Segundo a vice-presidente do município, Catarina Araújo, “o Porto apresenta um valor inferior a metade da média nacional (26,9%) e muito abaixo do limiar de qualidade definido pelo regulador”. Estes dados vêm “reforçar” o posicionamento da cidade “enquanto referência de eficiência hídrica no setor”, sustentou.

De acordo com a autarquia da Invicta, liderada por Pedro Duarte, a redução da Água Não Faturada “traduz-se diretamente em sustentabilidade ambiental, eficiência hídrica e energética, e numa boa gestão de recursos públicos.

O Porto apresenta um valor inferior a metade da média nacional (26,9%) e muito abaixo do limiar de qualidade definido pelo regulador. Catarina Araújo Vice-presidente da Câmara Municipal do Porto

Na prática, explica, “menos perdas na rede significam menos água desperdiçada por fugas, menor necessidade de captação/aquisição de água, menos energia consumida no transporte e bombagem de água que se perderia, além de redução de custos operacionais”.

Segundo a câmara portuense, este índice corresponde à diferença entre a água que entra no sistema e a que é efetivamente faturada, “integrando componentes como perdas reais (fugas e roturas), perdas aparentes (erros de medição) e consumos não autorizados”.