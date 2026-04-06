Preços dos medicamentos em Portugal vão subir “mais tarde ou mais cedo”

Os preços dos medicamentos em Portugal vão ter de subir “mais tarde ou mais cedo”, segundo João Almeida Lopes, presidente da Associação da Indústria Farmacêutica (Apifarma), devido à inflação e à pressão política, fatores que tendem a aproximar os preços europeus dos praticados nos Estados Unidos.

Em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, o presidente da associação que representa a indústria farmacêutica em Portugal explica que o custo do petróleo, dos seus derivados e de outros materiais, como plásticos, vidro e alumínio, tem impacto direto nos medicamentos, e que tarifas internacionais também contribuem para o aumento de preços. A Apifarma acrescenta que a Europa tem historicamente praticado preços muito mais baixos do que os EUA, especialmente em medicamentos inovadores, o que tende a criar uma convergência de valores.

Apesar das diferenças no mercado, com milhares de medicamentos distintos e geografias de produção variadas, João Almeida Lopes acredita que a cadeia de valor conseguirá alguma resiliência, evitando aumentos dramáticos de um dia para o outro, mas reconhece que a subida dos preços é “inevitável”.

Na semana passada, o presidente da divisão farmacêutica da Bayer já tinha avisado que os europeus terão de pagar preços mais elevados pelos medicamentos, sob pena de o continente deixar de ser um mercado atrativo para novos fármacos. Stefan Oelrich argumenta que os medicamentos mais caros vendidos aos utentes nos EUA permitem financiar a investigação necessária à descoberta de novos fármacos, beneficiando sobretudo os europeus. Também a Pfizer e a Novartis têm feito apelos recentes nesse sentido.