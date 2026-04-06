Seguro em Castelo Branco e Santarém para acompanhar recuperação dos danos do mau tempo

O Presidente da República, António José Seguro, inicia nesta segunda-feira a sua primeira Presidência aberta de cinco dias pela região Centro, começando nos distritos de Castelo Branco e Santarém, para acompanhar a recuperação das zonas afetadas pelo mau tempo.

O primeiro dia da deslocação do chefe de Estado na região Centro começa no distrito de Castelo Branco, com uma visita ao concelho da Sertã, de onde seguirá para Oleiros, Proença-a-Nova e Vila de Rei.

Ao fim da tarde, Seguro tem agenda em Tomar, no distrito de Santarém, na Casa dos Tectos, espaço que acolhe a Presidência da República durante esta semana e onde Seguro será recebido pelo presidente da Câmara, Tiago Carrão. No mesmo local, está também prevista uma reunião com o setor das telecomunicações.

Os dois últimos pontos do programa desta segunda-feira serão dedicados às forças de segurança, com o chefe de Estado a visitar uma esquadra da PSP e um posto da GNR, em Tomar.

À Lusa, fonte oficial da Presidência da República explicou que a iniciativa tem como objetivo permitir ao chefe de Estado “testemunhar os impactos das intempéries, escutar as populações e avaliar as necessidades de resposta e de recuperação das zonas sinistradas”.

A mesma fonte adiantou que, ao longo destes cinco dias, o Presidente estará acompanhado no terreno por membros do Governo e que a habitual reunião semanal de trabalho entre António José Seguro e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, decorrerá em Tomar.

Na mesma cidade, estão ainda previstas reuniões do chefe de Estado com a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias.

A deslocação do Presidente da República prossegue na terça-feira, dia 7, ainda no distrito de Santarém, com visitas a Ourém, Ferreira do Zêzere e Mação. Na quarta-feira, dia 8, Seguro estará em Coimbra, com passagens por Penela, Soure e Montemor-o-Velho.

Esta Presidência aberta termina no distrito de Leiria, com visitas, na quinta-feira, dia 9, à Batalha, Pombal, Pedrógão Grande e Alvaiázere, e, na sexta-feira, dia 10, aos concelhos de Leiria e Marinha Grande.

A iniciativa encerrará na Marinha Grande com uma reunião entre os presidentes dos municípios dos quatro distritos visitados, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e a Estrutura de Missão para a Reconstrução da Região Centro do País.