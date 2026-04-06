Qual é júri do 28.º Festival CCP? Saiba aqui os jurados das sete categorias

O júri de jornalistas, assim como os jurados júnior, serão anunciados em breve. O +M é media partner do Festival CPP, que decorre de 15 a 22 de maio.

O Clube da Criatividade de Portugal revela o júri oficial das sete categorias do 26º Festival CCP. Este ano as votações decorrem de 13 a 15 de maio, pela primeira vez no espaço cedido pelo IADE, localizado no Oriente Green Campus.

Segundo explicado em comunicado, este ano, as categorias Publicidade e Craft são compostas por um presidente, sete jurados e um anunciante, enquanto que Design, Digital, Experiências de Marca e Social & Conteúdos têm um presidente, cinco jurados e um anunciante. A categoria Integração é composta pelos seis presidentes de Júri e um jurado anunciante. O júri de jornalistas, assim como os jurados júnior, serão anunciados em breve.

A votação do júri oficial tem uma ponderação de 60% na seleção dos trabalhos finalistas, sendo que os restantes 40% estão reservados para a ponderação do júri shortlist, cujas votações serão realizadas online. Todos os sócios do CCP podem ainda fazer parte do júri shortlist, devendo efetuar o registo até ao dia 6 de abril.













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O júri oficial do festival terá a responsabilidade de fechar a shortlist em sala e atribuir todos os prémios durante as votações presenciais. Os vencedores vão ser anunciados no dia 22 de maio, na 28ª Gala de Entrega de Prémios, que terá lugar na Fábrica de Pão da Unicorn Factory – Beato Innovation District.

O CCP relembra que este ano, pela primeira vez, todos os trabalhos inscritos no 28º Festival CCP podem concorrer à próxima edição dos prémios europeus ADCE Awards, cujas inscrições a nível nacional são exclusivas aos inscritos CCP. Os vencedores do Festival CCP e do ADCE voltam a acumular pontos nos Global Creative Rankings do The One Club for Creativity, o principal ranking global do setor.

A lista completa dos jurados

Júri de Publicidade

Presidente: André Moreira, T&P

Andreia Ribeiro, Fuel

Diogo Stilwell, Dentsu Creative

Nuno Riça, Bar Ogilvy

Pedro Barroso, Uzina

Pedro Pinho, BBDO

Teresa Verde Pinho, Independente

Zélia Moraes, o escritório

Jurada anunciante: Sofia Anjos, Worten

Júri de Design

Presidente: Cesária Martins, Graficalismo

Armando Gomes, Fuel

Márcia Novais, Independente

Margarida Rêgo, ilhas studio

Mário Mandacaru, A Equipa

Rui Abreu, R-Typography

Jurada anunciante: Sofia Santos, Antalis

Júri de Digital

Presidente: Erik Lassche, Fullsix

Ana Carina Chande, Tangity

Bruno Amorim, Bürocratik

Edgar Sprecher, Bastarda

Hugo Raminhos, Duall Studio

Patricia Justino, Comon

Jurado anunciante: Rui Mota, Super Bock

Júri de Experiências de Marca

Presidente: Marcelo Lourenço, Coming Soon

Diana Machado, Funnyhow

Freddie Brando, Publicis

Raquel Gomes da Costa, Havas

Rui Simões, NOSSA

Sandra Silveira, Mustard

Jurado anunciante: Ricardo Malaquias, Betclic

Júri de Social & Conteúdos

Presidente: Joana Duarte, Kitchenette

André Santos, CAOS Creative House

Inês Mendes da Silva, Notable.

Saia Palaio, Pepper

Tito Santana, VML

Vasco Completo, Live Content

Jurada anunciante: Ana Cristina Pomares Tavares, Fidelidade

Júri de Craft

Presidente: Pedro Varela, More Maria

André Almeida, Salva Studios

António Amaral, Looks:Good

Bruno Ferreira, Casper Films

Guilherme Afonso, Nebula Studios

Leandro Ferrão, Independente

Maria Vasconcelos, Independente

Patrícia Couveiro, Garage

Jurada anunciante: Rita Bastos, NOS

Júri de Integração