Qual é júri do 28.º Festival CCP? Saiba aqui os jurados das sete categorias
O júri de jornalistas, assim como os jurados júnior, serão anunciados em breve. O +M é media partner do Festival CPP, que decorre de 15 a 22 de maio.
O Clube da Criatividade de Portugal revela o júri oficial das sete categorias do 26º Festival CCP. Este ano as votações decorrem de 13 a 15 de maio, pela primeira vez no espaço cedido pelo IADE, localizado no Oriente Green Campus.
Segundo explicado em comunicado, este ano, as categorias Publicidade e Craft são compostas por um presidente, sete jurados e um anunciante, enquanto que Design, Digital, Experiências de Marca e Social & Conteúdos têm um presidente, cinco jurados e um anunciante. A categoria Integração é composta pelos seis presidentes de Júri e um jurado anunciante. O júri de jornalistas, assim como os jurados júnior, serão anunciados em breve.
A votação do júri oficial tem uma ponderação de 60% na seleção dos trabalhos finalistas, sendo que os restantes 40% estão reservados para a ponderação do júri shortlist, cujas votações serão realizadas online. Todos os sócios do CCP podem ainda fazer parte do júri shortlist, devendo efetuar o registo até ao dia 6 de abril.
O júri oficial do festival terá a responsabilidade de fechar a shortlist em sala e atribuir todos os prémios durante as votações presenciais. Os vencedores vão ser anunciados no dia 22 de maio, na 28ª Gala de Entrega de Prémios, que terá lugar na Fábrica de Pão da Unicorn Factory – Beato Innovation District.
O CCP relembra que este ano, pela primeira vez, todos os trabalhos inscritos no 28º Festival CCP podem concorrer à próxima edição dos prémios europeus ADCE Awards, cujas inscrições a nível nacional são exclusivas aos inscritos CCP. Os vencedores do Festival CCP e do ADCE voltam a acumular pontos nos Global Creative Rankings do The One Club for Creativity, o principal ranking global do setor.
A lista completa dos jurados
Júri de Publicidade
- Presidente: André Moreira, T&P
- Andreia Ribeiro, Fuel
- Diogo Stilwell, Dentsu Creative
- Nuno Riça, Bar Ogilvy
- Pedro Barroso, Uzina
- Pedro Pinho, BBDO
- Teresa Verde Pinho, Independente
- Zélia Moraes, o escritório
- Jurada anunciante: Sofia Anjos, Worten
Júri de Design
- Presidente: Cesária Martins, Graficalismo
- Armando Gomes, Fuel
- Márcia Novais, Independente
- Margarida Rêgo, ilhas studio
- Mário Mandacaru, A Equipa
- Rui Abreu, R-Typography
- Jurada anunciante: Sofia Santos, Antalis
Júri de Digital
- Presidente: Erik Lassche, Fullsix
- Ana Carina Chande, Tangity
- Bruno Amorim, Bürocratik
- Edgar Sprecher, Bastarda
- Hugo Raminhos, Duall Studio
- Patricia Justino, Comon
- Jurado anunciante: Rui Mota, Super Bock
Júri de Experiências de Marca
- Presidente: Marcelo Lourenço, Coming Soon
- Diana Machado, Funnyhow
- Freddie Brando, Publicis
- Raquel Gomes da Costa, Havas
- Rui Simões, NOSSA
- Sandra Silveira, Mustard
- Jurado anunciante: Ricardo Malaquias, Betclic
Júri de Social & Conteúdos
- Presidente: Joana Duarte, Kitchenette
- André Santos, CAOS Creative House
- Inês Mendes da Silva, Notable.
- Saia Palaio, Pepper
- Tito Santana, VML
- Vasco Completo, Live Content
- Jurada anunciante: Ana Cristina Pomares Tavares, Fidelidade
Júri de Craft
- Presidente: Pedro Varela, More Maria
- André Almeida, Salva Studios
- António Amaral, Looks:Good
- Bruno Ferreira, Casper Films
- Guilherme Afonso, Nebula Studios
- Leandro Ferrão, Independente
- Maria Vasconcelos, Independente
- Patrícia Couveiro, Garage
- Jurada anunciante: Rita Bastos, NOS
Júri de Integração
- André Moreira, T&P
- Cesária Martins, Graficalismo
- Erik Lassche, Fullsix
- Marcelo Lourenço, Coming Soon
- Joana Duarte, Kitchenette
- Pedro Varela, More Maria
- Jurada anunciante: Catarina Barradas, EDP
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