SATA e TAP sem compensação “equivalente” à saída da Ryanair, diz especialista da Universidade dos Açores

“Os Açores, como território insular e ultraperiférico, são um destino estruturalmente sensível às perturbações na acessibilidade aérea, não apenas em termos de chegadas de fluxos turísticos, mas também no que diz respeito à mobilidade residente, à continuidade territorial e à competitividade económica”, afirmou à agência Lusa Sónia Avelar, professora da Universidade dos Açores (UAc) e especialista na área do Turismo.

Sónia Avelar defendeu que a saída da Ryanair dos Açores poderá ter “efeitos a nível da conectividade, da composição da procura e da pressão concorrencial sobre as tarifas“, uma situação que não poderá ser compensada de forma “equivalente” pela TAP e pela SATA.

“Penso que essa compensação [pela SATA e pela TAP à saída da Ryanair] será parcial, mas não equivalente. A compensação é mais plausível para a mobilidade essencial dos residentes do que para a operação turística propriamente dita”, sustentou a docente que leciona “Transportes e Mobilidade em Turismo” na UAc.

A professora explica que “em termos de turismo importa não apenas o volume (número de lugares disponíveis), mas também o preço, a frequência, a disponibilidade de voos diretos e a diversidade de mercados emissores.”

O fim da operação da Ryanair nos Açores, verificado no dia 29 março, tem gerado preocupação entre empresários e residentes, tendo o Governo dos Açores (PSD/CDS-PPM) defendido que a SATA e a TAP “têm condições” para “colmatar” a saída da transportadora irlandesa.

A investigadora na área do Turismo considerou que o impacto do fim da operação da Ryanair “poderá não ser apenas quantitativo, mas também qualitativo, dado que os diferentes tipos de companhia aérea atraem segmentos de turistas distintos”.

Sónia Avelar referiu, por exemplo, que a saída da transportadora irlandesa pode “afetar com maior intensidade os consumidores turísticos mais sensíveis aos preços” e lembrou os efeitos daquele tipo de companhias após a liberalização do espaço aéreo dos Açores em 2015.

“A entrada das companhias ‘low-cost’ após a liberalização do espaço aéreo dos Açores esteve associada ao crescimento turístico, à maior ocupação do alojamento e à diversificação de mercados e perfis de visitantes, pelo que a saída da Ryanair poderá traduzir-se num movimento inverso”, explicou.

A docente considerou que a saída da Ryanair “deve conduzir a um planeamento mais redundante, diversificado e inteligente” dos Açores enquanto destino turístico. “É essencial diversificar as companhias e os mercados emissores, proteger a mobilidade residente, monitorizar preços, frequências e sazonalidade, e reforçar a proposta de valor do destino, alinhando a política de acessibilidades aos objetivos de turismo sustentável”, defendeu.

Segundo a investigadora do Centro de Estudos de Economia Aplicada do Atlântico (CEEAplA), o objetivo deverá ser o de fazer com que a “escolha do consumidor dependa menos do preço do voo e mais da qualidade global da experiência”, considerando que o “foco estratégico deve concentrar-se na consolidação do valor”, na “qualidade operacional” e na “fidelização”.

“É de extrema importância reduzir qualquer dependência excessiva de uma única companhia, canal de acesso ou lógica de crescimento. Pelos seus constrangimentos geográficos e pela relação direta entre a acessibilidade e o desenvolvimento turístico, mudanças desta natureza têm um forte impacto nos destinos insulares”, concluiu.

Na quarta-feira, vários organismos representativos da economia dos Açores defenderam numa posição conjunta um “reforço imediato” das ligações aéreas de e para o arquipélago, através da criação de um Fundo de Desenvolvimento de Rotas.