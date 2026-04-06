Regulação

Supervisora angolana esteve na ASF para renovar colaboração em seguros

  • ECO Seguros
  • 11:55

A presidente da supervisão de seguros de Angola esteve em Lisboa para atualizar o protocolo estabelecido com a ASF.

A Presidente do Conselho de Administração da ARSEG, Filomena Airosa Manjata esteve com Gabriel Bernardino, Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões de Portugal (ASF), Gabriel Bernardino, para “reforço da cooperação institucional entre Angola e Portugal no setor segurador” afirma um comunicado da supervisora de seguros de Angola.

Protocolo de colaboração entre supervisores de Angola e Portugal foi debatido por Filomena Manjata, presidente da ARSEG e Gabriel Bernardino da ASF.

O encontro constituiu “uma oportunidade para aprofundar o diálogo bilateral, analisar o estado de implementação dos instrumentos de cooperação existentes e validar o processo de atualização do Protocolo de Cooperação, atualmente em fase final de preparação”, acrescenta a ARSEG.

Este diálogo, segundo a supervisão angolana, reflete “o compromisso de Angola com o alinhamento aos padrões internacionais de supervisão e regulação, o reforço da confiança dos investidores e a garantia de maior proteção aos segurados”.

Filomena Airosa Manjata ainda discutiu em Lisboa futuras iniciativas conjuntas, incluindo ações de formação, assistência técnica e intercâmbio de experiências. “Estas medidas visam o reforço das capacidades institucionais da ARSEG, a promoção de boas práticas de supervisão e o contributo para o desenvolvimento sustentável e resiliente do setor segurador angolano”, conclui o comunicado.

A Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros – ARSEG é o orgão especializado ao qual incumbe a regulação, supervisão, fiscalização e o acompanhamento da atividade seguradora, resseguradora, de fundo de pensões e de mediação de seguros e resseguros em Angola.

Ambas ARSEG e a ASF fazem parte da Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos (ASEL), criada em 2004 e que junta os organismos de supervisão de seguros nos estados lusófonos. A ASEL inclui a brasileira SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, Banco de Cabo Verde, Autoridade Monetária de Macau, Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, Banco Central de S. Tomé e Príncipe e Banco Central de Timor-Leste. Tem como observador a Direção-Geral de Supervisão de Atividades Financeiras e de Seguros do Ministério da Economia e Finanças da Guiné-Bissau.

 

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