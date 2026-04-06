Transportadores contam que Governo avance com “pacote robusto” de apoios ao setor

A presidente da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) reuniu esta segunda-feira com o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, mostrando-se satisfeita com o resultado do encontro, em que os transportadores pediram ao Governo um apoio extraordinário dedicado, face ao aumento acelerado dos custos dos combustíveis.

“Acreditamos que saímos daqui com a garantia de que teremos um olhar especial sobre o setor e momento que setor está a viver”, afirmou Ema Leitão, quando questionada sobre se os transportadores mantêm a intenção de avançar com protestos.

Na passada quarta-feira, os associados da Antram reuniram-se e a líder da Antram indicou à Lusa que os associados estavam “dispostos a demonstrar o seu descontentamento”, caso a reunião desta segunda-feira não corresse de feição, mas iriam continuar a trabalhar com o Governo. O Jornal de Negócios indicou que a possibilidade de haver marchas lentas ou mesmo paragens da atividade não tinham sido excluídas.

A reunião com o ministro das Infraestruturas, no entender da presidente da Antram, “correu bem”, com Ema Leitão a considerar que o ministro está “consciente do ponto crítico” em que o setor se encontra. “Foi dito hoje que precisamos de um pacote robusto”, explicou, concretizando que este passa por apoios “extraordinários” semelhantes aos de 2022, que previam um valor por viatura.

A líder da Antram justificou a necessidade de mais medidas também com a apresentação, por parte de Espanha, de um pacote também “robusto”: “É importante não perdermos a competitividade face a Espanha”.

A associação indica que está há três semanas “a trabalhar com o Governo” e reconheceu que as medidas “vão saindo”, referindo o apoio à tesouraria de 600 milhões de euros que foi avançado esta sexta-feira. Quanto aos 10 cêntimos por litro, até 15 mil litros, no gasóleo usado por veículos de transporte de mercadorias, “nas semanas em que preço médio estiver mais de 10 cêntimos acima do registado na semana de 2 a 6 de março”, Ema Leitão desvaloriza, considerando que “veio apenas repor a situação que já tínhamos antes em termos de desconto de gasóleo profissional”.

A Antram conta continuar num “contacto permanente” com o Governo, pelo que não está marcada uma próxima reunião. “Não há necessidade desse formalismo”, avaliou Leitão.

(Notícia atualizada às 11:35)