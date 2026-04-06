Direto EUA e Irão recebem proposta internacional para cessar-fogo de 45 dias
A proposta, que também visa reabrir Estreito de Ormuz, partiu de mediadores egípcios, paquistaneses e turcos envolvidos no processo que pretende interromper os combates.
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EUA e Irão recebem proposta internacional para cessar-fogo de 45 dias
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