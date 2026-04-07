55% das pessoas acionaram o seguro de saúde em 2025

O mercado dos seguros de saúde em Portugal manteve uma trajetória de crescimento até ao fim de 2025, com destaque para o aumento do número de pessoas seguradas e, em paralelo, para a subida dos beneficiários que recorreram efetivamente às coberturas. Os dados mais recentes da Associação Portuguesa de Seguradores (APS) revelam uma evolução que reflete tanto uma maior adesão aos seguros, como uma maior utilização dos cuidados de saúde através dele.

No final de 2025, o número total de pessoas seguradas atingiu os 3,87 milhões, representando um crescimento significativo face aos 3,79 milhões registados em 2024. Este aumento de cerca de 82 mil pessoas (cerca de 2,2%) confirma a consolidação dos seguros de saúde como um complemento ao Serviço Nacional de Saúde, tanto em contratos individuais, como de grupo.

No entanto, o dado mais expressivo surge do lado da utilização. O número de pessoas seguras com sinistros, ou seja, que acionaram o seguro e geraram despesas comparticipadas, subiu para 2,12 milhões, face aos 2,07 milhões do ano anterior, traduzindo um crescimento de 2,2%, aumentando para 45.941 pessoas seguras com sinistros.

Esta evolução indica que não só há mais portugueses protegidos, como também há uma maior propensão para recorrer aos cuidados de saúde através do seguro. Assim, mais de metade das pessoas seguradas (cerca de 55%) utilizou efetivamente o seguro em 2025, um indicador sobre o papel crescente destes produtos no acesso a cuidados médicos.

É possível perceber ainda que pessoas com seguros de grupo são mais propensas a utilizar o seguro de saúde na altura de um sinistro, sendo que nos seguros individuais, o número de pessoas com sinistros cresceu 1,5%, atingindo os 915 mil, e nos seguros de grupo, o crescimento foi mais acentuado (2,8%), totalizando 1,20 milhões de utilizadores com sinistros.

Já o valor do prémio médio por apólice nos últimos 12 meses situou-se em cerca de 1.289 euros, enquanto o prémio médio por pessoa segura atingiu os 455,6 euros. Já em 2024, o prémio médio por apólice era de 1.164 euros, enquanto o prémio médio por pessoa segurada era de 418,1 euros, registando-se um aumento de 2024 para 2025.

Os dados apontam para um setor em crescimento, onde o aumento do número de pessoas cobertas é acompanhado por uma utilização efetiva crescente. Para as seguradoras, o desafio será equilibrar este aumento com a sustentabilidade dos custos, num contexto em que os montantes pagos também continuam a subir.

Para os consumidores, por outro lado, os números confirmam que o seguro de saúde deixou de ser apenas uma proteção e passou a ser essencial no acesso aos cuidados de saúde.