“A multidisciplinaridade não implica a perda dos pilares da advocacia”. Ouça o Podcast Advocatus
No sétimo episódio o managing partner da EY Law João Ricardo Nóbrega analisa o tema da multidisciplinaridade. Na rubrica Quid Juris falamos sobre uma taxa sobre as redes sociais com Martim Magalhães.
No sétimo episódio do Podcast Advocatus, o jornalista Frederico Pedreira entrevistou João Ricardo Nóbrega, managing partner da EY Law. Em debate esteve o tema da multidisciplinaridade, as mudanças estruturais no setor jurídico, o caso da EY Law o o modelo de prestação de serviços integrados e até os desafios futuros da profissão.
Na rubrica Quid Juris, um segmento que pretende clarificar situações jurídicas, atuais e diárias, falamos sobre um imposto dos Estados Unidos que ignora os lucros de empresas como Meta, Tik Tok ou X e foca-se apenas na quantidade de utilizadores e dados que extraem. Para explicar esta taxa e as hipóteses de chegar à Europa, contamos com a participação do associado sénior da PLMJ Martim Magalhães.
Por fim, na rubrica Negócio Fechado destacamos alguns dos principais negócios que marcaram o mercado no último mês e tentamos perceber as dificuldades dos assessores jurídicos na operação.
Este podcast está disponível no Spotify e na Apple Podcasts.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
“A multidisciplinaridade não implica a perda dos pilares da advocacia”. Ouça o Podcast Advocatus
{{ noCommentsLabel }}