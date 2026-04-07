“A multidisciplinaridade não implica a perda dos pilares da advocacia”. Ouça o Podcast Advocatus

No sétimo episódio do Podcast Advocatus, o jornalista Frederico Pedreira entrevistou João Ricardo Nóbrega, managing partner da EY Law. Em debate esteve o tema da multidisciplinaridade, as mudanças estruturais no setor jurídico, o caso da EY Law o o modelo de prestação de serviços integrados e até os desafios futuros da profissão.

Na rubrica Quid Juris, um segmento que pretende clarificar situações jurídicas, atuais e diárias, falamos sobre um imposto dos Estados Unidos que ignora os lucros de empresas como Meta, Tik Tok ou X e foca-se apenas na quantidade de utilizadores e dados que extraem. Para explicar esta taxa e as hipóteses de chegar à Europa, contamos com a participação do associado sénior da PLMJ Martim Magalhães.

Por fim, na rubrica Negócio Fechado destacamos alguns dos principais negócios que marcaram o mercado no último mês e tentamos perceber as dificuldades dos assessores jurídicos na operação.

Este podcast está disponível no Spotify e na Apple Podcasts.