AHRESP quer apoio direto aos custos de combustíveis

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apresentou ao Governo medidas para fazer face ao impacto da crise energética, como um apoio aos custos dos combustíveis e uma linha de apoio às micro e pequenas empresas.

“A AHRESP propõe a implementação imediata da linha de apoio às micro e pequenas empresas, anunciada pelo Governo em fevereiro deste ano, mas com reforço da componente a fundo perdido, alargamento dos períodos de carência e maior rapidez no acesso, de forma a assegurar liquidez às empresas“, anunciou em comunicado.

Por outro lado, quer um apoio direto aos custos com combustíveis, moratórias temporárias sobre financiamentos, impostos e contribuições à Segurança Social e a implementação de uma taxa intermediária de IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) aos refrigerantes e bebidas alcoólicas.

A AHRESP pede uma resposta “célere e eficaz do Governo” face à gravidade da situação e mostrou-se disponível para colaborar na definição e operacionalização destas medidas.