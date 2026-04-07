AHRESP quer apoio direto aos custos de combustíveis
AHRESP pede uma resposta "célere e eficaz do Governo" face ao impacto da guerra no Irão e mostrou-se disponível para colaborar na definição e operacionalização destas medidas.
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apresentou ao Governo medidas para fazer face ao impacto da crise energética, como um apoio aos custos dos combustíveis e uma linha de apoio às micro e pequenas empresas.
“A AHRESP propõe a implementação imediata da linha de apoio às micro e pequenas empresas, anunciada pelo Governo em fevereiro deste ano, mas com reforço da componente a fundo perdido, alargamento dos períodos de carência e maior rapidez no acesso, de forma a assegurar liquidez às empresas“, anunciou em comunicado.
Por outro lado, quer um apoio direto aos custos com combustíveis, moratórias temporárias sobre financiamentos, impostos e contribuições à Segurança Social e a implementação de uma taxa intermediária de IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) aos refrigerantes e bebidas alcoólicas.
A AHRESP pede uma resposta “célere e eficaz do Governo” face à gravidade da situação e mostrou-se disponível para colaborar na definição e operacionalização destas medidas.
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