Recrutamento

Aldi procura trabalhadores em part-time para reforçar equipas no verão

  • Trabalho
  • 17:18

As vagas disponíveis dizem respeito aos horários entre as 16h e as 20h, e entre as 20h e as 24h, havendo oportunidades em várias lojas, como a de Alcantarilha, Tavira, Portimão, Lagos, Olhão e Lagoa.

Com o verão à porta, a Aldi Portugal está à procura de trabalhadores para reforçar, em regime de part-time, as equipas das suas lojas no Algarve. A cadeia de supermercado promove, por isso, a partir desta quinta-feira, uma série de “dias abertos” para conhecer e contactar com os candidatos.

“A Aldi Portugal lança uma campanha de recrutamento no Algarve, sob o mote ‘Faz meio turno e ganha o verão inteiro’, com o
objetivo de reforçar as equipas das lojas da região para o aumento da atividade e afluência“, anuncia a retalhista, numa nota enviada esta terça-feira às redações.

“Esta iniciativa assume particular relevância nesta região devido à intensificação da atividade económica durante a época balnear. Neste contexto, o reforço das equipas traduz-se num contributo direto para a dinamização da economia regional e para o fortalecimento do tecido local“, defende a Aldi.

As vagas disponíveis dizem respeito aos horários entre as 16h e as 20h, e entre as 20h e as 24h, havendo oportunidades em várias lojas, como a de Alcantarilha, Tavira, Portimão, Lagos, Olhão, Lagoa, Albufeira, Vale de Parra, Altura, Albufeira e Vila Real Santo António.

“Para promover o contacto direto com os candidatos e o conhecimento da empresa, a Aldi irá realizar open days, em parceria com os serviços de emprego locais. O primeiro arranca já esta quinta-feira, dia 9 de abril, em Quarteira”, remata a cadeia de supermercados, que já publicou online todas as datas e horários desses momentos de encontro com os interessados nestas vagas.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Aldi procura trabalhadores em part-time para reforçar equipas no verão

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Governo acredita que uso das Lajes está a ser respeitado

Lusa,

Paulo Rangel afirma esta terça-feira que os EUA estão a respeitar acordo de utilização da Base das Lajes, em audição na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.