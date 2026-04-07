Aldi procura trabalhadores em part-time para reforçar equipas no verão

Com o verão à porta, a Aldi Portugal está à procura de trabalhadores para reforçar, em regime de part-time, as equipas das suas lojas no Algarve. A cadeia de supermercado promove, por isso, a partir desta quinta-feira, uma série de “dias abertos” para conhecer e contactar com os candidatos.

“A Aldi Portugal lança uma campanha de recrutamento no Algarve, sob o mote ‘Faz meio turno e ganha o verão inteiro’, com o

objetivo de reforçar as equipas das lojas da região para o aumento da atividade e afluência“, anuncia a retalhista, numa nota enviada esta terça-feira às redações.

“Esta iniciativa assume particular relevância nesta região devido à intensificação da atividade económica durante a época balnear. Neste contexto, o reforço das equipas traduz-se num contributo direto para a dinamização da economia regional e para o fortalecimento do tecido local“, defende a Aldi.

As vagas disponíveis dizem respeito aos horários entre as 16h e as 20h, e entre as 20h e as 24h, havendo oportunidades em várias lojas, como a de Alcantarilha, Tavira, Portimão, Lagos, Olhão, Lagoa, Albufeira, Vale de Parra, Altura, Albufeira e Vila Real Santo António.

“Para promover o contacto direto com os candidatos e o conhecimento da empresa, a Aldi irá realizar open days, em parceria com os serviços de emprego locais. O primeiro arranca já esta quinta-feira, dia 9 de abril, em Quarteira”, remata a cadeia de supermercados, que já publicou online todas as datas e horários desses momentos de encontro com os interessados nestas vagas.