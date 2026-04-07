Arrow prevê aumento do malparado. “Se as taxas de juro subirem, algumas famílias não poderão pagar”

⚡ ECO Fast A Arrow Global antecipa um aumento no incumprimento de crédito caso as taxas de juro continuem a subir, mas não espera uma crise semelhante à de 2008.

João Bugalho destaca que os bancos em Portugal estão melhor preparados, com um rácio de empréstimos não-produtivos significativamente mais baixo do que os 55 mil milhões de euros registados após a crise financeira.

A empresa investirá 50 milhões de euros em habitação acessível, reconhecendo a oportunidade no mercado, onde a oferta não acompanha a procura.

A gestão de ativos de crédito malparado foi o primeiro negócio que a Arrow Global adquiriu em Portugal, em 2015. O CEO da gestora de investimentos britânica, João Bugalho, antecipa uma nova subida do incumprimento se as taxas de juro aumentarem, mas nada parecido com o que aconteceu após a crise financeira. Diz ainda que a banca está muito melhor preparada.

“Se as taxas de juro subirem, algumas famílias não poderão pagar”, afirma João Bugalho, convidado do Transatlantic Talks, um podcast do ECO em parceria com a Amcham Portugal, em que também participou Omer Wilsom, da Start Campus. O conflito no Médio Oriente está a acelerar a inflação, fazendo antever uma política monetária mais agressiva por parte do Banco Central Europeu. As Euribor, que servem de referência ao crédito à habitação estão já a subir, tendo dado em março o maior salto em três anos.

Oiça aqui ao podcast:

João Bugalho considera que o ciclo “vai mudar”, mas não crê que “vá haver uma grande mudança”, sobretudo nada comparável ao que aconteceu a seguir à grande crise financeira de 2008. “Não esperamos ver isso novamente”, diz.

“Portugal tinha, na altura, 55 mil milhões de NPL [empréstimos não-produtivos], o que é uma loucura para a dimensão da nossa economia”, afirma o CEO da empresa que em 2015 adquiriu a gestora portuguesa de crédito malparado Whitestar à Lehman Brothers. “Agora é muito mais baixo. É um dos melhores rácios da Europa, e os bancos estão muito preparados para lidar com isso“, considera.

“Haverá mais NPL à medida que o crédito aumenta. Inevitavelmente, uma coisa está ligada à outra. E se a situação económica se agravar de forma significativa, penso que veremos números maiores. Mas não esperamos que seja nem de longe parecido com o que aconteceu há 20 ou 15 anos”, reforça.

50 milhões para a habitação acessível este ano

O preço elevado da habitação em Portugal, a falta de oferta e os incentivos criados pelo Governo para a habitação acessível levaram a Arrow Global a criar, em parceria com o Grupo Ferreira, uma empresa para esta área de negócio, chamada Nexor. O fundo britânico tem 70% do capital e a empresa de construção do Porto os outros 30%.

“Temos já dois projetos em desenvolvimento, um em Vila Nova de Gaia e outro em Setúbal, para 150 habitações. Estamos a analisar uma série de locais diferentes em Portugal“, afirma João Bugalho. O investimento previsto só para este ano são cerca de 50 milhões de um total de 458 milhões.

É preciso ser inteligente na forma como se mantém os custos de construção muito apertados e as guerras não ajudam nesse sentido. João Bugalho CEO do Arrow Global Group Portugal

“É preciso ser inteligente na forma como se mantém os custos de construção muito apertados e as guerras não ajudam nesse sentido”, refere João Bugalho, assinalando que o tempo de execução é um risco. “O desenvolvimento é sempre um jogo a longo prazo, em que entre o momento em que se define a estratégia e a procura de um local, a negociação do local, o desenvolvimento de um conceito, o licenciamento, a construção e a venda, podem decorrer dois, três, quatro anos em Portugal”.

O CEO da Arrow Global considera, no entanto, que existe uma oportunidade. “O fosso entre a oferta e a procura existe claramente. O mercado está muito bem sustentado. E o cidadão médio português está a ter muitas dificuldades em comprar casa”, assinala.

Assista à entrevista legendada: