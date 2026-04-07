Bondalti muda liderança da Ercros

A química portuguesa Bondalti anunciou esta terça-feira a nomeação de Anton Valero para presidente e de João Mello para CEO da Ercros, depois de concluída a Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre empresa espanhola, avança o El Economista. André Cabral também entra para o conselho de administração da Ercros.

A nova liderança já era antecipada depois de, em março, a Bondalti ter assegurado uma participação de 77,23% na Ercros, num investimento de cerca de 245,7 milhões de euros.

Com o setor químico na Europa a atravessar um momento desafiante, marcado pela subida dos preços das matérias-primas, pela quebra da procura e pela forte concorrência de empresas estrangeiras do setor químico, a Bondalti reforça que “trabalhará para reforçar a competitividade e a proposta de valor do grupo, contribuindo para a criação de um líder químico com a escala e as capacidades necessárias para competir a nível global num mercado particularmente exigente.

Com a nova estrutura, que deve ser ratificada na próxima junta de acionistas, sai o histórico Antonio Zabalza que esteve ao leme da química espanhola durante mais de 30 anos como chairman e CEO.

No conselho de administração mantém-se Joan Casas, que detém cerca de 10% das ações da Ercros, e também os independentes Carme Moragues e Lourdes Vegas. De saída da empresa está também Daniel Ripley, sócio da Uría Menéndez, que será substituído por Pere Kirchbner, do escritório Cuatrecasas.