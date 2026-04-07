Bruxelas avisa Espanha que taxa reduzida do IVA sobre combustíveis viola regras
Governo de Pedro Sanchez anunciou a redução do IVA nos combustíveis de 21% para 10% para mitigar impacto dos preços da energia. Comissão avisa que contraria regras europeias.
A Comissão Europeia alertou Espanha de que a redução do IVA sobre os combustíveis para a taxa reduzida viola as normas europeias, noticia esta segunda-feira o El País (acesso pago).
O Governo de Pedro Sanchez anunciou a redução do IVA nos combustíveis, eletricidade e gás natural de 21% para 10%, ao abrigo de um pacote de “redução drástica da fiscalidade energética” para responder ao impacto da guerra no Médio Oriente. No entanto, a medida sobre os combustíveis vai contra as regras europeias.
“É importante realçar que a diretiva da UE sobre o IVA não prevê a possibilidade de aplicação de uma taxa reduzida ao fornecimento de combustíveis”, explicou fonte da Comissão Europeia ao El País, indicando que Pedro Sánchez recebeu uma carta sobre o tema no final de março.
Segundo o mesmo jornal, a Polónia, outro país que optou pela mesma abordagem da Espanha, também recebeu uma carta semelhante.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
{{ noCommentsLabel }}