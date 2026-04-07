Bruxelas avisa Espanha que taxa reduzida do IVA sobre combustíveis viola regras

  • ECO
  • 18:51

Governo de Pedro Sanchez anunciou a redução do IVA nos combustíveis de 21% para 10% para mitigar impacto dos preços da energia. Comissão avisa que contraria regras europeias.

A Comissão Europeia alertou Espanha de que a redução do IVA sobre os combustíveis para a taxa reduzida viola as normas europeias, noticia esta segunda-feira o El País (acesso pago).

O Governo de Pedro Sanchez anunciou a redução do IVA nos combustíveis, eletricidade e gás natural de 21% para 10%, ao abrigo de um pacote de “redução drástica da fiscalidade energética” para responder ao impacto da guerra no Médio Oriente. No entanto, a medida sobre os combustíveis vai contra as regras europeias.

É importante realçar que a diretiva da UE sobre o IVA não prevê a possibilidade de aplicação de uma taxa reduzida ao fornecimento de combustíveis”, explicou fonte da Comissão Europeia ao El País, indicando que Pedro Sánchez recebeu uma carta sobre o tema no final de março.

Segundo o mesmo jornal, a Polónia, outro país que optou pela mesma abordagem da Espanha, também recebeu uma carta semelhante.

Igreja prevê despesa de três milhões com abusos em Portugal

Lusa,

As vítimas de abuso sexual na Igreja Católica vão receber entre 9 mil e 45 mil euros e já foram aprovados 57 pedidos, segundo o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa.