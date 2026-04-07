Clubes da LaLiga Hypermotion estão a impulsionar uma revolução nas infraestruturas que vai além do desporto

Este aspeto foi destacado na V Jornada de Clubes, organizada no PortAventura World, onde foram discutidos projetos que vão além do âmbito desportivo, visando um impacto social e económico.

Segundo informou a LaLiga, equipas como o Burgos CF, o Real Zaragoza, o CD Leganés e o CD Castellón estão na vanguarda desta transformação. Cada uma apresenta abordagens distintas para tornar as suas instalações um elemento-chave na sua estratégia de negócio sustentável. Esta evolução responde à necessidade de diversificar receitas e fortalecer a ligação com as comunidades locais.

O Burgos CF propôs uma ampliação do seu estádio, El Plantío, que não só aumentará o número de lugares, como também oferecerá novas experiências e fontes de receita. O seu diretor executivo, Alejandro Grandinetti, enfatizou que «a ideia é que El Plantío e os seus arredores estejam vivos durante toda a semana», promovendo atividades comerciais e sociais.

No caso do Real Zaragoza, o clube está a levar a cabo uma transformação radical ao demolir La Romareda e construir um novo complexo desportivo. Enrique Novella, diretor de bilhética, explicou que «somos, provavelmente, o único clube do mundo que vai jogar em quatro estádios diferentes em apenas cinco anos», destacando a singularidade da sua situação.

ESTRATÉGIAS DIFERENCIADAS

O novo Ibercaja Romareda, que terá capacidade para mais de 43 000 lugares, representa um investimento de 160 milhões de euros. Ignacio Oruezábal, diretor de Exploração de Infraestruturas, comentou que «a Nova Romareda nasce com uma filosofia radicalmente diferente», procurando ser um espaço aberto ao público durante todo o ano.

O CD Leganés, por sua vez, chegou a um acordo histórico com a Câmara Municipal para a concessão do Estádio Municipal Butarque pelos próximos cinquenta anos. Eduardo Cosín, vice-presidente do clube, indicou que «queremos posicionar-nos como um estádio boutique», priorizando a conexão humana e a personalização das experiências dos espetadores.

Entretanto, o CD Castellón trabalha na sua nova Cidade Desportiva Globeenergy, que pretende ser um epicentro social. Alberto González, diretor-geral executivo, destacou que «o nosso objetivo é que esta se torne um autêntico epicentro social», promovendo a participação da comunidade em eventos e atividades.

Estes quatro projetos refletem uma tendência comum para a inovação em infraestruturas, onde os clubes da LaLiga Hypermotion procuram avançar nos seus modelos de negócio. A transformação destes espaços torna-se uma estratégia fundamental para o crescimento sustentável e a ligação com os adeptos.

INOVAÇÃO E FUTURO

O evento no PortAventura World não serviu apenas para apresentar projetos, mas também para debater o futuro do futebol em Espanha. A transformação das infraestruturas surge como uma oportunidade para os clubes se adaptarem a um mercado em constante evolução. O investimento nestas áreas é considerado essencial para garantir a viabilidade económica a longo prazo.

Com estas iniciativas, os clubes da LaLiga Hypermotion estão a lançar as bases de um novo modelo que prioriza não só o desempenho desportivo, mas também o impacto social e económico nas suas respetivas comunidades. A integração de atividades comerciais e eventos nas instalações desportivas promete redefinir a experiência do adepto e fortalecer a relação entre os clubes e os seus adeptos.

Assim, a revolução nas infraestruturas que os clubes da LaLiga Hypermotion estão a impulsionar marca um novo capítulo na história do futebol espanhol, onde o desporto e os negócios se entrelaçam de forma mais eficaz do que nunca.