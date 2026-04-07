Crédito Agrícola lança campanha “com luz verde” para o setor agrícola
“Luz verde para novas colheitas” é o mote da nova campanha do Crédito Agrícola, a decorrer até ao próximo dia 22 de maio, que disponibiliza “soluções ajustadas às necessidades dos agricultores e empresários do setor agrícola“.
“A campanha CA Empresas Agricultura reflete o compromisso do Crédito Agrícola com o apoio ao setor agrícola, através da disponibilização de condições preferenciais sobre o valor das comissões de abertura e de análise de empréstimo”, explica o grupo financeiro, em comunicado. A ação coincide com o arranque dos ciclos produtivos e com o período de candidaturas ao Pedido Único (PU) 2026.
Com assinatura criativa da Addiction, a campanha vai estar presente com um spot na rádio nacional e regional, mupis, imprensa, cartazes, canais digitais do CA e campanha digital. O planeamento de meios é da Havas.
O spot de rádio:
{{ noCommentsLabel }}