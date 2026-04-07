Custos pressionam pubs e restaurantes no Reino Unido
Setor enfrenta subida da energia, salários e impostos, com risco de cortes de emprego e redução de horários
Os pubs e restaurantes do Reino Unido poderão reduzir pessoal e horários devido ao aumento dos custos, avança o Financial Times (acesso pago, em inglês). Segundo o jornal, 93% das empresas já reportam impacto da energia na rentabilidade.
O setor enfrenta um acréscimo médio de 3.126 libras nas taxas sobre imóveis, cerca de 15 %, ao mesmo tempo que sobem o salário mínimo e os preços do petróleo e do gás, segundo a UKHospitality. Quase dois terços das empresas planeiam cortar empregos, de acordo com um inquérito da NIQ.
Os custos energéticos aumentaram de forma significativa em operações específicas, com o Lanes Hotel and Restaurant a pagar 145 pence por litro de óleo de aquecimento, face a 76 pence antes do início da guerra no Médio Oriente, o que representa mais 500 libras por semana. Cerca de 15 % das empresas admitem risco de encerramento.
Grandes grupos como a JD Wetherspoon e a Greene King mitigam o impacto através de contratos de energia, mas alertam para pressão sobre lucros. A Wetherspoon indicou que os resultados poderão ficar abaixo das expectativas devido ao aumento dos custos laborais, energéticos e fiscais.
Segundo o setor, a combinação de custos elevados e menor consumo está a travar planos de expansão e a levar a encerramentos antecipados, num cenário descrito como de pressão inflacionista contínua sobre a hotelaria britânica.
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