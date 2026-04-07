Dazn quer criar maior rede global de criadores de conteúdo desportivo

“Com o Playmakers queremos tornar a Dazn na casa dos criadores de conteúdo desportivo. A nossa ambição é construir a maior e mais credível comunidade de criadores do mundo", afirma Adam Knappy.

A Dazn, plataforma de entretenimento desportivo, vai lançar um programa para impulsionar a criação de conteúdos a nível global, o Dazn Playmakers. O objetivo é criar a maior rede global de criadores de conteúdo desportivo.

“O Dazn Playmakers vai criar uma comunidade global de criadores com relevância cultural e uma paixão comum pelo desporto, impulsionando a sua visibilidade e alcance. Esta iniciativa reforça a aposta da Dazn nos criadores de conteúdo e permitirá aumentar a produção de conteúdos nos próprios eventos e nas redes sociais“, explica a plataforma, em comunicado.

A criação desta plataforma surge após a Dazn verificar que os conteúdos produzidos por criadores superam consistentemente o desempenho dos conteúdos das marcas, têm um maior alcance e impacto direto em termos de notoriedade, interesse e conversão. A plataforma refere que 83% dos consumidores confiam em influenciadores, superando os níveis de confiança da publicidade tradicional.

“Com o Playmakers queremos tornar a Dazn na casa dos criadores de conteúdo desportivo. A nossa ambição é construir a maior e mais credível comunidade de criadores do mundo, abrangendo todas as modalidades, ajudando os criadores a chegar a novas audiências e a partilhar as suas histórias a nível global”, afirma Adam Knappy, CMO do Dazn Group.

“Ao abrir o acesso à nossa plataforma, aos nossos eventos e às nossas oportunidades, colocamos os criadores no centro da nossa estratégia e reforçamos o papel da Dazn como destino de referência para conteúdos desportivos criados por criadores“, acrescenta ainda.

Numa primeira fase, a Dazn irá começar a integrar criadores de conteúdo alinhados com os seus principais direitos e campanhas futuras. Durante o verão, o Playmakers irá evoluir para um programa contínuo, com um modelo estruturado de incentivos. O programa dará acesso à plataforma DAZN, links de afiliados, merchandising, acesso a eventos e outros benefícios. O programa está aberto aos criadores interessados em fazer parte da comunidade Dazn.