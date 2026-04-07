BRANDS' ECO Do discurso à execução no talento, liderança e inovação
A Conferência Reposicionar Portugal: Talento, Liderança e Inovação, junta líderes e especialistas para discutir como transformar talento e inovação em execução real e impacto económico em Portugal.
Portugal tem talento, gera inovação e forma líderes qualificados. Ainda assim, continua a enfrentar dificuldades estruturais na execução, desde a baixa produtividade à dificuldade em escalar empresas. É neste contexto que acontece a conferência Reposicionar Portugal: Talento, Liderança e Inovação, que terá lugar a 16 de abril, no Auditório Armando Lencastre, em Lisboa.
Promovido pela Associação de Interim Management Portugal, em parceria com a Ordem dos Engenheiros – Região Sul, o evento traz a discussão de como transformar potencial em impacto real.
Mais do que discutir conceitos amplamente repetidos, como talento, inovação ou competitividade, a conferência tem o foco na capacidade de execução, frequentemente apontada como o principal bloqueio ao desenvolvimento económico do país.
Entre os oradores confirmados estão nomes como Elvira Fortunato, Ex-Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Ana Casaca, Diretora de Inovação da Galp, Gil Azevedo, Diretor executivo da Unicorn Factory Lisboa, Bruno Mota, Cofundador e CEO Bold, Filipa Martins, CEO Edenred Portugal e Ricardo Conde, Presidente da Agência Espacial Portuguesa, entre outros líderes empresariais e institucionais, refletindo a diversidade de perspetivas necessária para abordar um desafio sistémico.
Um dos temas em destaque será também o papel do interim management, uma abordagem ainda pouco explorada em Portugal, mas já consolidada em mercados internacionais. Este modelo assenta na integração temporária de liderança experiente para responder a momentos críticos, acelerar processos de transformação e reforçar a capacidade de execução das organizações.
A conferência levanta, assim, uma questão central: Portugal quer continuar a discutir transformação ou quer executá-la? Num contexto marcado por desafios como a transformação digital, a escassez de talento e a pressão competitiva global, a resposta poderá depender menos de novas estratégias e mais da capacidade de implementar as existentes com rapidez, foco e responsabilidade.
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Agenda
14h30 – 14h40
Boas-vindas institucionais
AIM + OERS
14h40 – 15h05
Keynote: Engenharia ao comando da mudança
Luís Mira Amaral, Engenheiro, economista e gestor Ex-Ministro da Indústria e Energia
15h05 – 15h55
Painel Inovação: Quando a Inovação é uma Missão
15h55 – 16h45
Painel Liderança: Quando chamar um IM
16h45 – 17h00
Coffee-break e networking
OERS
17h00 – 17h50
Painel Talento: Missões de Transformação
17h50 – 18h00
Encerramento e próximos passos
AIM + OERS
18h00 – 18h30
Cocktail pós-evento
OERS
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