Televisão

Dreamia vai encerrar canal Biggs e substituir por VinTV

 Rafael Correia,

O canal direcionado para um público jovem entre os 12 e os 18 anos vai passar a ser agora direcionado para acima dos 45 anos.

A Dreamia, joint-venture da Nos e da AMC Networks International Southern Europe, que produz e distribui o canal Hollywood, o Blast, o Panda, Panda Kids, Biggs, e o Casa e Cozinha — assim como a plataforma de streaming Panda Plus — vai substituir um dos canais do seu portefólio. O Biggs vai dar lugar à VinTV, para maiores de 45 anos, tendo o projeto já sido aprovado pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).

Esta não é a primeira alteração ao Biggs. Criado como Panda Biggs em 2009, e destinado a crianças entre os 8 e os 14 anos, o nome depois alterou-se para Biggs. Com o lançamento do Panda Kids em 2021, dedicado ao público infantil entre os 6 e os 9 anos de idade, o projeto passa a abranger as idades entre os 12 e os 15 anos.

Em 2023, o canal apresenta um reposicionamento e aumenta a idade do target, para os 18 anos. Três anos volvidos, a Dreamia resolve agora mudar o perfil do canal, devido à necessidade de acompanhamento da evolução de mercado e hábitos de consumo, com a migração dos jovens para os serviços de streaming.

“A performance do Biggs tem sido inexoravelmente ensombrada por estas tendências de mercado, registando um declínio acentuado e acelerado nas suas audiências desde 2019, com uma (…) migração do seu público-alvo para as plataformas digitais“, revela a Dreamia, no requerimento endereçado à ERC.

Atualmente, menos de 7% da audiência do canal é composta por espectadores abaixo dos 14 anos. No segmento dos 15-24 anos, esta audiência é, em média, inferior a 25%. Por outro lado, destaca-se uma quota significativa de espetadores com mais de 45 anos, que, de acordo com os dados mais recentes, era superior a 40% da audiência do Biggs.

Fruto deste perfil do consumidor, é apresentado a ideia do canal VinTV, concebida para responder aos espectadores com mais de 45 anos, que “ainda mantêm a televisão como principal forma de consumo”.

A estratégia passa por oferecer conteúdos apelativos e nostálgicos que, além de satisfazerem este grupo demográfico, possam também capturar o interesse como um ‘lar’ para a nostalgia millennial e da Geração Z, explorando um território emocional culturalmente poderoso, com um forte apelo ao conceito de ‘vintage-cool'”, explica a Dreamia, no requerimento.

A aposta será então focada em séries clássicas dos anos 80 e 90 e outros conteúdos audiovisuais de referência dessas décadas, tanto nacionais, como internacionais. A título de exemplo, deverá conter na programação clássicos como “90210 Beverly Hills”, “ER- Serviço de Urgência”, “Alf uma coisa do outro mundo”, “Quem sai aos seus”, “Crime disse Ela”, “O Justiceiro”, “O Príncipe de Bel-Air”, “Morangos com Açúcar” e “Massa Fresca”. Marta Barros vai manter-se como diretora de programação.

O canal VinTV já existe no mercado espanhol desde julho de 2025, integrando o portfolio da AMC Networks International Southern Europe.

Em janeiro desde ano, a AMC Networks International tinha anunciado que iria fundir as suas unidades de negócio do Sul da Europa, onde se inclui os canais em Portugal, e América Latina numa única operação de negócio. O atual vice-presidente e diretor-geral da operação do Sul da Europa, Antonio Ruiz, assumiu a supervisão do negócio na América Latina, assim como a sua equipa diretiva.

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