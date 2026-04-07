Enagás, Repsol, BBVA, Naturgy e a Iberdrola lideram o ranking de melhor reputação algorítmica do Ibex-35 na Gemini, de acordo com a Repindex.Ai

O índice RIX, que mede a reputação algorítmica da reputação corporativa, coloca a Enagás e a Repsol na liderança com 70 pontos em 100, seguidas pelo BBVA (69) e pela Naturgy e Iberdrola (68), num contexto caracterizado pela estabilidade reputacional e pela consistência narrativa em inteligência artificial.

A liderança partilhada responde a perfis diferenciados. A Enagás destaca-se pela elevada autoridade das suas fontes (SIM 90), apoiada na sua presença recorrente em documentação oficial e regulamentar, enquanto a Repsol se destaca no impulso reputacional (RMM 95), impulsionado por validações de analistas e avanços em biocombustíveis.

Por seu lado, o BBVA, a Naturgy e a Iberdrola consolidam o seu posicionamento graças a uma combinação de visibilidade mediática, narrativa consistente e atividade corporativa relevante, num contexto em que a inteligência artificial valoriza a continuidade informativa e a clareza do relato.

O relatório revela que o IBEX 35 projeta uma imagem de estabilidade perante a IA, com todas as empresas do Top 5 a manterem a gestão de controvérsias (CEM) na zona verde, com valores entre 72 e 90 pontos, o que reflete um ambiente sem tensões de reputação relevantes.

COMUNICAÇÃO FINANCEIRA

No entanto, a análise identifica um ponto a melhorar de forma transversal: a falta de profundidade na comunicação financeira, especialmente no que diz respeito a dados bolsistas estruturados. A métrica de Execução Corporativa (CXM) situa-se em apenas 25 pontos em 100 nas empresas analisadas, evidenciando que os modelos de IA não encontram informação verificável suficiente sobre o desempenho no mercado.

Segundo a RepIndex.AI, sistemas como o Google Gemini, bem como os restantes modelos, requerem uma elevada intensidade comunicativa, com dados atualizados, estruturados e facilmente acessíveis, para poderem interpretar corretamente a execução corporativa.

«Os modelos de inteligência artificial requerem uma intensidade comunicativa muito elevada. O consumo de informação é massivo e exige alimentar continuamente o sinal algorítmico para impactar a camada de interpretação das IAs. A comunicação financeira já não é apenas conformidade ou transparência, é também capacidade de presença estruturada no ecossistema algorítmico», afirma Carlota Turci, COO da RepIndex.AI.

A RepIndex.AI, a plataforma que define, analisa e avalia em tempo real a reputação corporativa do IBEX-35 e da Corporate Spain, conclui que as empresas que reforçarem a sua comunicação financeira com dados estruturados e recorrentes poderão melhorar imediatamente o seu posicionamento no domínio da inteligência artificial. A plataforma integra os principais modelos — ChatGPT, Gemini, Grok, Perplexity, DeepSeek e Qwen — e permite medir como estas tecnologias interpretam e projetam a narrativa corporativa em tempo real, consolidando um novo padrão na gestão da reputação na era algorítmica.