Ensino da língua portuguesa no estrangeiro vai sofrer revolução
Paulo Rangel diz que a "proposta do novo regime jurídico, redigida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, está finalizada e está agora a ser co-analisada com o Ministério das Finanças".
O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, declarou esta terça-feira, no parlamento, que vai haver uma revolução no ensino da língua portuguesa no estrangeiro.
O ministro, em audição regimental na Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, questionado sobre o regime jurídico do ensino da língua portuguesa no estrangeiro, assegurou que esta é uma das prioridades do ministério.
“A proposta do novo regime jurídico, redigida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, está finalizada e está agora a ser co-analisada com o Ministério das Finanças e depois vai ser negociada com os sindicatos”, declarou o chefe da diplomacia portuguesa.
O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, e o ministro lamentaram que as remunerações dos professores não tenham sido revistas desde 2009.
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