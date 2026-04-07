Educação

Ensino da língua portuguesa no estrangeiro vai sofrer revolução

  • Lusa
  • 19:41

Paulo Rangel diz que a "proposta do novo regime jurídico, redigida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, está finalizada e está agora a ser co-analisada com o Ministério das Finanças".

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, declarou esta terça-feira, no parlamento, que vai haver uma revolução no ensino da língua portuguesa no estrangeiro.

O ministro, em audição regimental na Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, questionado sobre o regime jurídico do ensino da língua portuguesa no estrangeiro, assegurou que esta é uma das prioridades do ministério.

“A proposta do novo regime jurídico, redigida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, está finalizada e está agora a ser co-analisada com o Ministério das Finanças e depois vai ser negociada com os sindicatos”, declarou o chefe da diplomacia portuguesa.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, e o ministro lamentaram que as remunerações dos professores não tenham sido revistas desde 2009.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Ensino da língua portuguesa no estrangeiro vai sofrer revolução

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

AHRESP quer apoio direto aos custos de combustíveis

Lusa,

AHRESP pede uma resposta "célere e eficaz do Governo" face ao impacto da guerra no Irão e mostrou-se disponível para colaborar na definição e operacionalização destas medidas.