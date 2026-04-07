Estas são as melhores sociedades de advogados em Portugal em 2026

O mais recente ranking da Leaders League já foi divulgado, numa parceria exclusiva com o ECO/Advocatus, revelando as sociedades de advogados mais bem posicionadas em cinco áreas distintas.

A Leaders League revelou o ranking de 2026 para a área de Dispute Resolution, distinguindo sociedades de advogados e profissionais com base numa análise de mercado que inclui entrevistas a clientes, concorrentes e especialistas do setor.

O diretório analisou cinco áreas distintas: Arbitrators, Civil & Commercial Litigation, International Arbitration, Labor e WCC (White-Collar Crime).

Ranking Leaders League: melhores firmas de advogados 2026