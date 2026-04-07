FC Porto e SC Braga já ganharam 20 milhões em prémios com a Liga Europa

FC Porto e Sporting de Braga já encaixaram mais de 20 milhões de euros em 2025/26 na Liga Europa de futebol, antes de enfrentarem os ingleses do Nottingham Forest e os espanhóis do Betis nos ‘quartos’, respetivamente.

Vencedores da segunda prova continental de clubes em 2002/03, sob a designação de Taça UEFA, e 2010/11, já como Liga Europa, os ‘dragões’ contabilizam 23,612 milhões, acima dos 21,368 milhões dos ‘arsenalistas’.

Essas verbas superam as da época passada, quando, na primeira edição com uma fase de liga de 36 equipas, em vez da fase de grupos disputada por 32, o FC Porto recebeu 16,488 milhões, após ser afastado pelos italianos da Roma nos ‘oitavos’, e o Sporting de Braga, afastado no patamar principal, não passou dos 13,437 milhões.

A exemplo de 2024/25, os ‘azuis e brancos’ entraram esta temporada diretamente na fase de liga da prova e captaram, desde logo, 4,31 milhões de euros, enquanto os minhotos juntaram a esse valor-base um montante de 350.000 euros decorrentes das rondas preliminares, nas quais ultrapassaram os búlgaros do Levski Sofia, os romenos do Cluj e os gibraltinos do Lincoln Red Imps.

Em termos de valor pilar, que está associado ao volume de mercado do respetivo país e ao coeficiente dos clubes no ranking da UEFA a cinco e dez anos para as partes europeia e não europeia, respetivamente, o FC Porto arrecadou 9,31 milhões de euros, contra 6,797 milhões do Sporting de Braga.

Os ‘dragões’ tiveram 6,51 milhões de euros do fator europeu, no qual foram sétimos – o montante mínimo de 217.000 euros foi multiplicado por 30 parcelas -, e 2,80 milhões de euros do não europeu, ao serem segundos – 80 mil euros por 35. No caso dos ‘arsenalistas’, 4,557 milhões resultaram da parte europeia, face ao 16.º lugar nessa contabilidade, e 2,240 milhões da não europeia, ao serem nonos.

Além do prémio inicial e do valor pilar, os dois clubes ganharam dinheiro pelo desempenho a partir da fase de liga, na qual FC Porto e Sporting de Braga terminaram no quinto e sexto lugares, ambos de acesso direto aos ‘oitavos’, com 17 pontos, após cinco vitórias, dois empates e uma derrota.

Cada vitória rendeu 450.000 euros, para um total de 2,25 milhões, e uma igualdade deu 150 mil, até aos 300.000, tendo a classificação possibilitado, com o remanescente dos empates, bónus de 2,592 milhões aos portuenses – 32 parcelas multiplicadas por 81 mil euros – e de 2,511 milhões aos minhotos – 31 por 81 mil.

Como houve 25 igualdades nessa fase, num excedente de 3,75 milhões, cada lugar passou a valer 81.000 euros a mais face à posição imediatamente inferior, em detrimento dos 75 mil euros inicialmente tabelados pela UEFA.

FC Porto e Sporting de Braga tiveram ainda 600.000 euros por terminarem no top 8 e 1,75 milhões pela entrada automática nos ‘oitavos’, tornando-se os primeiros clubes portugueses a fazê-lo desde a última mudança de formato no patamar principal da Liga Europa, cenário que permitiu evitar o play-off.

Se os ‘azuis e brancos’ bateram por duas vezes os alemães do Estugarda (2-1 fora e 2-0 em casa), os ‘arsenalistas’ começaram por perder diante do Ferencváros (2-0), mas inverteram a eliminatória na receção aos húngaros (4-0), garantindo a bonificação de 2,5 milhões de euros inerente à chegada aos ‘quartos’.

Os prémios globais podem continuar a crescer se Sporting de Braga e FC Porto ultrapassarem Betis e Nottingham Forest, treinado por Vítor Pereira, que se sagrou campeão português pelos ‘dragões’ em 2011/12 e 2012/13. Nesse cenário, cada clube juntaria mais 4,2 milhões, podendo, depois, almejar sete milhões com a presença na final, marcada para 20 de maio, no Estádio do Besiktas, em Istambul, na Turquia, e seis milhões de euros pela conquista do troféu.

A UEFA destina ainda quatro milhões de euros aos finalistas da Supertaça Europeia, a ser disputada em agosto entre os vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa, com a equipa triunfante a ter uma verba adicional de um milhão.

Os dois representantes nacionais só se podem encontrar no jogo decisivo, sendo que foram precisamente finalistas da Liga Europa em 2010/11, na única decisão inteiramente portuguesa da história nas provas continentais. Para já, os 23,612 milhões totalizados pelo FC Porto apenas ficam ligeiramente atrás dos 23,658 milhões do Betis e dos 23,803 milhões dos ingleses do Aston Villa.

Seguem-se dois emblemas eliminados nos ‘oitavos’, os italianos da Roma (22,101 milhões) e os franceses do Lyon (21,739 milhões), do treinador português Paulo Fonseca, com os alemães do Friburgo (21,427 milhões) a antecederem o Sporting de Braga (21,368 milhões), numa prova que distribui prémios totais de 565 milhões aos clubes, bem longe dos 2,467 mil milhões de euros da Liga dos Campeões.

Adversário dos ingleses do Arsenal nos ‘quartos’, o bicampeão português Sporting já assegurou 79,582 milhões na principal competição europeia de clubes, mais de três vezes face ao melhor clube nacional na Liga Europa.

O Sporting de Braga recebe o Betis na quarta-feira, às 17h45, no Estádio Municipal de Braga, na abertura dos ‘quartos’ da Liga Europa, um dia antes de o FC Porto enfrentar o Forest, pelas 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto, estando as respetivas segundas mãos agendadas para 16 de abril, em Sevilha e Nottingham.