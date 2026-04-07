FMI vai cortar previsões económicas mundiais devido à guerra no Irão

O Fundo Monetário Internacional (FMI) vai cortar as previsões de crescimento global devido à guerra no Irão e vê perigo numa economia mundial mal preparada para responder a choques, afirmou a diretora-gerente do FMI em entrevista esta terça-feira à Bloomberg.

Antes do ataque conjunto dos EUA e de Israel ao Irão, “estávamos a caminho de rever em alta as nossas projeções de crescimento para 2026”, disse Kristalina Georgieva à Bloomberg News em Washington. “Dado o impacto da guerra, vamos rever as projeções em baixa”.

As declarações ocorrem uma semana antes dos Encontros do FMI e do Banco Mundial, durante os quais a instituição liderada por Georgieva vai divulgar projeções económicas.

Já na segunda-feira, tinha sinalizado que a guerra no Oriente Médio levará a uma inflação mais alta e a um crescimento global mais lento.