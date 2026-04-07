Força Aérea compra à World Aviation sete aeronaves para treino por 7,2 milhões

A Força Aérea Portuguesa fechou um contrato de mais de 7,2 milhões de euros com a World Aviation para a entrega de sete aeronaves para instrução elementar. Incluído no contrato está ainda a entrega de dois simuladores de voo.

Lançado no final de agosto do ano passado, o concurso previa a compra de sete aeronaves para instrução elementar, tendo um preço base de licitação de 7.317.073,17 euros, pode ler-se no anúncio publicado em Diário da República.

Sodarca – Sociedade Distribuidora de Armas de Caça, a Cirrus Design Corporation e a World Aviation foram as empresas que apresentaram proposta, segundo informa o Portal Base.

A “Força Aérea confirma a adjudicação do procedimento por concurso público (…) para ‘Aquisição de sete aeronaves de instrução elementar’, incluindo sistemas de treino sintético e demais bens e serviços, ao concorrente Worl Aviation SL, no montante de 7.274.615,93 euros (sete milhões, duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e quinze euros e noventa e três cêntimos), IVA não incluído”, adianta porta-voz do ramo da Armada ao ECO/eRadar.

“A entrega das aeronaves depende da conclusão da tramitação do processo administrativo, com relevo para concessão de visto ou declaração de conformidade pelo Tribunal de Contas“, refere ainda o porta-voz da Força Aérea quando questionado para quando estaria prevista a entrega dos equipamentos.

“A aquisição em causa destina-se a conferir à instrução elementar de pilotagem uma formação tecnologicamente atualizada como é praticada nos dias de hoje”, diz. Está ainda prevista “a entrega de dois simuladores de voo (sistemas de treino sintético) específicos para a nova aeronave de instrução elementar”, refere.

A relação entre a Força Aérea e a World Aviation não é de agora. Em fevereiro de 2024, este ramo da Armada fechou um contrato com a empresa para formação de pilotagem em helicópteros, no valor de 4.014.500,00 euros. Além da WorldAviation concorreu ainda a Helibravo Avião.

Em 2019, essas duas empresas tinham concorrido para o concurso para fornecimento de serviços de formação para pilotagem de helicóptero, no valor de 699,300,00 euros. O mesmo foi ganho pela World Aviation, informa o Portal Base.