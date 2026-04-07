Fundo de Bill Ackman oferece 55 mil milhões de euros pela Universal Music

O fundo Pershing Square Capital, do investidor Bill Ackman, acaba de oferecer 55 mil milhões de euros em dinheiro e ações para adquirir o Universal Music Group.

Segundo o Financial Times, Ackman propõe fundir a Universal com uma SPAC — empresa sem qualquer operação e cujo único propósito é levantar capital para adquirir outro negócio –, pagando aos acionistas do grupo 5,05 euros em dinheiro, num total de 9,4 mil milhões de euros, acrescidos de 0,77 ações da nova empresa por cada ação da Universal que detenham atualmente.

O Universal Music Group é a editora de artistas como Taylor Swift e Kendrick Lamar, sendo uma das três maiores do mundo, em conjunto com o Sony Music Group e a Warner Music.

(Em atualização)