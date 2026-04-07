Privatização da TAP

Governo admite vender TAP só com um concorrente

Ministro das Infraestruturas pede "serenidade" no processo de privatização da companhia. Governo aguarda relatório da Parpública sobre ofertas não vinculativas da Lufthansa e da Air France-KLM.

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, disse esta segunda-feira que o Governo aguarda o relatório da Parpública sobre as ofertas não vinculativas da Lufthansa e da Air France-KLM para a compra da TAP. E admite vender a companhia mesmo perante um cenário de apenas uma proposta vinculativa.

“Aguardamos pacientemente o relatório que a Parpública irá fazer para depois o Governo tomar uma decisão e esta Assembleia, como sempre, escrutinar todo o trabalho do Governo”, disse Miguel Pinto Luz durante uma audição parlamentar na Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação.

Na semana passada terminou o prazo para entrega de propostas não vinculativas para compra a aquisição de uma posição minoritária na privatização da companhia área portuguesa. Com a IAG, que detém a Iberia e a British Airways, a não apresentar uma proposta, a corrida vai ser disputada entre a Lufthansa e a Air France-KLM.

O ministro das Infraestruturas sublinhou que a Parpública tem agora cerca de 30 dias para a apresentação do relatório sobre as propostas. No entanto, este prazo pode ser interrompido se houver lugar a pedidos esclarecimento aos dois concorrentes. Apenas após a entrega do relatório ao Governo este enviará os convites para a entrega de propostas vinculativas.

Pinto Luz considerou assim ser “extemporâneo” fazer uma análise. Ainda assim, se na fase das propostas vinculativas, existir apenas uma proposta, que cumpra as condições exigidas – que inclui manutenção do hub, manutenção da marca, manutenção das rotas – e “com um valor substancial na venda”, o governante entende que “não” estaria em desacordo em alienar a companhia.

“Mas lá está, mais uma vez, é estarmos a fazer futurologia e a prejudicar um processo que neste momento está a seguir os seus trâmites legais, de forma transparente, de forma absolutamente criteriosa. É isso que devemos fazer com total serenidade“, disse.

A operação não permitir ficar com a maioria do capital da TAP, incidindo sobre 49,9%, dos quais 5% para os trabalhadores.

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