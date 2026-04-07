Governo vai voltar a prolongar serviço de handling pela Menzies nos aeroportos portugueses
Secretário de Estado adianta que, nas próximas duas semanas, vai prolongar as licenças de assistência em escala nos aeroportos, detidas atualmente pela Menzies. Em causa está uma providência cautelar.
O Governo vai estender as atuais licenças de assistência em escala nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, detidas pela Menzies, devido à providência cautelar contra o concurso do handling interposta pela empresa britânica, que detém a SPdH e ficou em segundo lugar. O objetivo é mitigar eventuais impactos durante o verão.
“Vamos nas próximas duas semanas resolver a questão do verão“, afirmou o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo, durante uma audição na parlamentar na Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, onde acompanhou o ministro da tutela, Miguel Pinto Luz.
Hugo Espírito Santo explicou que, nas próximas duas semanas, o Governo vai “fazer um prolongamento” das licenças atuais. “O prolongamento estava até 19 de maio e sendo que há um processo judicial em curso, vamos ter de dar tempo ao tempo e portanto vamos fazer um prolongamento“, explicou.
O júri do concurso público para a atribuição das licenças deu, em meados de janeiro, a vitória ao consórcio espanhol composto pela Clece, uma empresa de serviços do grupo ACS, e a South, pertencente ao grupo IAG e que teve origem no handling da Iberia. A SPdH, que é detida em 50,1% pela Menzies e 49,9% pela TAP e detém atualmente as licenças (até 19 de maio, depois de o Governo ter decidido prolongar a sua vigência), ficou em segundo lugar.
No entanto, em março, a SPdH, detida maioritariamente pela britânica Menzies, avançou com uma providência cautelar no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa para contestar o processo de atribuição de licenças de assistência em escala nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro.
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