Governo vai voltar a prolongar serviço de handling pela Menzies nos aeroportos portugueses

O Governo vai estender as atuais licenças de assistência em escala nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, detidas pela Menzies, devido à providência cautelar contra o concurso do handling interposta pela empresa britânica, que detém a SPdH e ficou em segundo lugar. O objetivo é mitigar eventuais impactos durante o verão.

“Vamos nas próximas duas semanas resolver a questão do verão“, afirmou o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo, durante uma audição na parlamentar na Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, onde acompanhou o ministro da tutela, Miguel Pinto Luz.

Hugo Espírito Santo explicou que, nas próximas duas semanas, o Governo vai “fazer um prolongamento” das licenças atuais. “O prolongamento estava até 19 de maio e sendo que há um processo judicial em curso, vamos ter de dar tempo ao tempo e portanto vamos fazer um prolongamento“, explicou.

O júri do concurso público para a atribuição das licenças deu, em meados de janeiro, a vitória ao consórcio espanhol composto pela Clece, uma empresa de serviços do grupo ACS, e a South, pertencente ao grupo IAG e que teve origem no handling da Iberia. A SPdH, que é detida em 50,1% pela Menzies e 49,9% pela TAP e detém atualmente as licenças (até 19 de maio, depois de o Governo ter decidido prolongar a sua vigência), ficou em segundo lugar.

No entanto, em março, a SPdH, detida maioritariamente pela britânica Menzies, avançou com uma providência cautelar no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa para contestar o processo de atribuição de licenças de assistência em escala nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro.