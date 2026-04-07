Grupo Adelaïde cresce 10% em 2025 e reforça presença em Portugal

O Grupo Adelaïde registou em 2025 um volume de negócios de 495 milhões de euros, um crescimento de 10% face ao ano anterior. A Verlingue e a Angelus Courtage, que integram o segmento de Corretagem e Consultoria, cresceram 9,5%, para 344 milhões de euros, enquanto a Génération, especializada em gestão de seguros de saúde e vida, registou um aumento de 10%, para 134 milhões de euros. As atividades de Distribuição e Subscrição, lideradas pela Cocoon e pela Dune, cresceram 20%, para 17 milhões de euros.

Em Portugal, o grupo reforçou a sua presença com a abertura de um novo pólo da Génération em Coimbra, o sexto escritório da empresa a nível mundial, juntando-se ao recentemente inaugurado em Caen, em França. A Génération já opera em Leiria.

A Verlingue registou vendas de 323 milhões de euros, um crescimento de 3%, com 37% do negócio gerado fora de França. A filial portuguesa integra a divisão Verlingue International, que agrega as operações no Reino Unido, Suíça, Itália e Portugal. No plano da gestão, o grupo nomeou Vincent Harel e Nicolas Naftalski no âmbito de uma reorganização que estrutura a corretora em três divisões: Verlingue Entreprise, Specialties & Affinities e Verlingue International.

“Num contexto de mercado exigente, marcado por tensões geopolíticas e um crescimento económico lento, o nosso crescimento confirma a solidez do nosso modelo e a confiança dos nossos clientes”, diz Gilles Bénéplanc, vice-CEO do Grupo Adelaïde.

O ano ficou ainda marcado por um conjunto de aquisições externas. A Verlingue adquiriu a EBCam no Reino Unido, reforçando a sua divisão de Proteção Social, e o grupo aumentou a sua participação na Angelus Courtage, tornando-se acionista maioritário. A corretora especializada cresceu 30% em 2025, para 21 milhões de euros.

Foi também anunciada uma participação na Antoma Courtage, ao lado dos desportistas Thomas Castaignède e Antoine Dupont, com o objetivo de desenvolver um modelo de co-corretagem.

No segmento de distribuição, a Cocoon cresceu 10%, para 14 milhões de euros, beneficiando nomeadamente do desenvolvimento no segmento de saúde individual para pessoas que saem de regimes coletivos. A Dune, MGA especializada em riscos de construção, registou um crescimento de 50%, para 3 milhões de euros, com a chegada de novos parceiros estratégicos e o lançamento de uma nova plataforma digital de subscrição.

O grupo fecha 2025 com uma taxa de retenção de clientes de 95% e uma taxa de satisfação de 88%, negociando um total de 5,1 mil milhões de euros em prémios dos seus clientes. A presença internacional representa 24% das vendas totais do grupo, que está presente em França, Reino Unido, Suíça, Portugal e Itália.