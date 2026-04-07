Incêndio destrói restaurante de Ljubomir Stanisic

Um dos projetos do chef Ljubomir Stanisic, o gastrobar mexicano Carnal, em Lisboa, sofreu um incêndio “de grandes proporções, que resultou na destruição total do espaço”, de acordo com um comunicado do restaurante enviado às redações.

O incêndio aconteceu na quinta-feira, dia 2 de abril. O alerta foi dado às 04h30 e às 05h06 foi considerado extinto, segundo o Regimento de Sapadores Bombeiros. “O incêndio deflagrou na cozinha do hotel, obrigando a evacuação da unidade hoteleira. Oito pessoas foram assistidas por inalação de fumos, mas apenas uma foi transportada ao hospital”, disse à Lusa a mesma fonte.

“As pessoas que tinham sido retiradas do hotel já regressaram”, adiantou fonte dos bombeiros, acrescentando que às 06h40 ainda decorriam trabalhos de rescaldo. No local, estiveram 40 operacionais, com o apoio de 12 veículos.

“A destruição causada pelo incêndio representa uma perda material significativa, mas sobretudo emocional. Todas as obras de arte criadas exclusivamente para aquele espaço por Carlito Dalceggio, a “mitologia livre” que marcou profundamente o espaço, a filosofia, o conceito do gastrobar, foram destruídas pelas chamas”, acrescenta o comunicado. O gastrobar Carnal abriu em 2021 e era liderado por Ljubomir Stanisic, Nelson Santos, Nuno Faria, Miguel Ângelo Fernandes e Manuel Maldonado.

“É com profunda tristeza que comunicamos este incidente, mas também determinados a dar continuidade ao projeto”, refere a equipa em comunicado e no instagram do restaurante. O Carnal, situado na rua da Misericórdia, fecha as portas nesta localização e muda-se de forma “temporária” para o Bistro 100 Maneiras, de Ljubomir Stanisic, no Largo da Trindade, em Lisboa.