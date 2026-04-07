Direto Líder supremo do Irão é dado como “inconsciente”. Ultimato de Trump aproxima-se do fim
Trump prometeu atacar centrais elétricas e pontes no Irão se o país não aceitar acordo para o fim do conflito e reabrir Ormuz. Uma notícia diz que o líder supremo iraniano está "inconsciente".
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