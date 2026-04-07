Advocatus

Littler Portugal com novo escritório no Porto

O escritório do Porto será liderado pelo sócio Nuno Abranches Pinto, com o apoio dos associados João Rocha da Silva e Vânia Silva Leal.

A Littler Portugal reforça presença com novo escritório no Porto, A Littler Portugal continua “a consolidar o seu percurso de crescimento no mercado nacional com a abertura de um escritório no Porto, ampliando a sua cobertura geográfica e reforçando a proximidade às empresas e organizações da região Norte”, segundo comunicado do escritório.

A escolha do Porto “reflete a importância crescente da cidade enquanto centro empresarial e a aposta da Littler Portugal numa presença territorial alinhada com as dinâmicas económicas do país, assegurando um acompanhamento jurídico próximo, especializado e adaptado às realidades locais”.

O escritório do Porto será liderado pelo sócio Nuno Abranches Pinto, com o apoio dos associados João Rocha da Silva e Vânia Silva Leal, integrando-se na estrutura nacional sob a coordenação do Sócio Diretor da Littler Portugal, David Carvalho Martins.

Desde o início da sua atividade em Portugal, em 2021, a Littler conta com mais de uma dezena de advogados distribuídos por quatro escritórios: Lisboa, Algarve, Coimbra e Porto. A Littler, presente em 28 países, tem vindo a reforçar a sua atuação em Portugal, na Europa, América Latina e, ainda, em países de língua oficial portuguesa, nomeadamente em África e na Ásia.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Littler Portugal com novo escritório no Porto

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Governo acredita que uso das Lajes está a ser respeitado

Lusa,

Paulo Rangel afirma esta terça-feira que os EUA estão a respeitar acordo de utilização da Base das Lajes, em audição na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.