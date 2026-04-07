Littler Portugal com novo escritório no Porto

A Littler Portugal reforça presença com novo escritório no Porto, A Littler Portugal continua “a consolidar o seu percurso de crescimento no mercado nacional com a abertura de um escritório no Porto, ampliando a sua cobertura geográfica e reforçando a proximidade às empresas e organizações da região Norte”, segundo comunicado do escritório.

A escolha do Porto “reflete a importância crescente da cidade enquanto centro empresarial e a aposta da Littler Portugal numa presença territorial alinhada com as dinâmicas económicas do país, assegurando um acompanhamento jurídico próximo, especializado e adaptado às realidades locais”.

O escritório do Porto será liderado pelo sócio Nuno Abranches Pinto, com o apoio dos associados João Rocha da Silva e Vânia Silva Leal, integrando-se na estrutura nacional sob a coordenação do Sócio Diretor da Littler Portugal, David Carvalho Martins.

Desde o início da sua atividade em Portugal, em 2021, a Littler conta com mais de uma dezena de advogados distribuídos por quatro escritórios: Lisboa, Algarve, Coimbra e Porto. A Littler, presente em 28 países, tem vindo a reforçar a sua atuação em Portugal, na Europa, América Latina e, ainda, em países de língua oficial portuguesa, nomeadamente em África e na Ásia.