PS unido na forma, mas preso no “nim” e longe de se afirmar alternativa ao Governo

⚡ ECO Fast O XXV Congresso do PS, realizado em Viseu, revelou a fragilidade do partido, que enfrenta dificuldades em se reposicionar como alternativa ao Governo.

Apesar de uma ligeira recuperação nas sondagens, o PS ainda não definiu se pretende derrubar o Governo ou governar em colaboração, resultando numa estratégia ambígua.

A falta de uma narrativa clara e de entusiasmo no Congresso pode comprometer a capacidade do PS de reconquistar o eleitorado, especialmente os jovens.

Aparentemente coeso, mas inquieto por dentro, o PS que saiu do XXV Congresso vive num “limbo”, mostrando ainda dificuldade em resolver problemas sobre liderança e capacidade de voltar ao poder. A reunião magna, que decorreu em Viseu, entre 27 a 29 de março, procurou projetar uma imagem de unidade e relançamento político, mas terminou envolto em sinais claros de fragilidade estratégica e indefinição programática. As análises dos politólogos ouvidos pelo ECO revelam um partido que tenta reposicionar-se como alternativa ao Governo, mas que ainda não encontrou nem o tom, nem o rumo, nem a narrativa capazes de mobilizar eleitorado e militância.

O discurso de encerramento de José Luís Carneiro, no XXV Congresso, foi consensualmente visto como competente, mas insuficiente para marcar um momento político forte. A politóloga Sílvia Mangerona considera que a intervenção foi “bem-sucedida na forma” e que o líder socialista procurou “deixar bem clara a vontade de afirmar o PS como alternativa ao Governo”. Ainda assim, sublinha que o foco em palavras como “união, firmeza e esperança” revela sobretudo a necessidade interna de revitalizar “um partido em apneia”.

Hugo Ferrinho Lopes reforça essa ideia de contenção, classificando o discurso como “um discurso de catálogo — muitas propostas setoriais, da habitação à defesa, passando pela justiça e pela legislação laboral, mas com pouca hierarquização de prioridades e sem uma narrativa política forte que o distinga”. Para o investigador associado do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Carneiro tentou afirmar o PS em vários domínios — aquilo que na ciência política se designa por issue ownership –, mas “essas reivindicações são muitas vezes mais declarativas do que demonstrativas”.

Já Bruno Ferreira Costa aponta para a dificuldade do líder socialista em criar impacto político e mediático: “O discurso abarcou os principais temas da governação, mas esteve longe de criar entusiasmo e afirmar José Luís Carneiro como uma alternativa sólida”. A ausência de ideias-chave e de frases mobilizadoras contribuiu para que “no dia a seguir pouco ou nada se falasse do Congresso”, conclui o professor de Ciência Política da Universidade da Beira Interior.

O discurso abarcou os principais temas da governação, mas esteve longe de criar entusiasmo e afirmar José Luís Carneiro como uma alternativa sólida. Bruno Ferreira Costa Professor de Ciência Política da Universidade da Beira Interior

O diagnóstico sobre o estado do PS é particularmente severo e convergente: o partido vive um momento de indefinição profunda. Para Sílvia Mangerona, o PS está “numa encruzilhada”, tendo “abandonado a sua posição de única alternativa possível ao Governo da Aliança Democrática (AD)”. Essa perda de centralidade resulta de fatores múltiplos — desde o “aumento do eleitorado de direita e de extrema-direita” até à “dificuldade de adaptar a agenda e o discurso perante os novos desafios políticos e sociais”.

Hugo Ferrinho Lopes classifica essa crise de “limbo estratégico”. O partido oscila entre ser uma oposição responsável, que se posiciona como alternativa governativa, e uma oposição confrontacional, que se distingue claramente do Executivo. O resultado é ambíguo: “Carneiro tem tentado navegar entre as duas margens, mas o resultado tem sido o que os seus próprios militantes descreveram como a política do ‘nim’”.

Apesar de alguma recuperação nas sondagens — “de cerca de 23% para um empate técnico com a AD e o Chega, a rondar os 25-29%” –, o problema central mantém-se por resolver. “o PS ainda não conseguiu responder à pergunta fundamental: é um partido que quer derrubar este Governo ou que quer governar com ele a partir do Parlamento?”, indaga o professor convidado de Ciência Política da Universidade do Minho e do ISCTE – Universidade de Lisboa.

Também Bruno Ferreira Costa identifica essa hesitação, sublinhando que o PS revela “dificuldade na definição da estratégia”, preso entre “empurrar o Governo para o Chega” e “afirmar-se como um partido do arco da governabilidade”. O resultado é uma linha política errática e pouco clara para o eleitorado.

Unidade encenada, tensões latentes

Apesar da imagem de coesão projetada no Congresso, os sinais internos apontam para um equilíbrio instável. Sílvia Mangerona reconhece uma tentativa de abertura e integração de diferentes sensibilidades, com a inclusão de figuras como Alexandra Leitão, Fernando Medina e Duarte Cordeiro na Comissão Política Nacional. Trata-se, diz, de uma “estratégia de união interna imprescindível para galvanizar o partido”, embora admita que “esta união pode ser difícil de concretizar”.

Hugo Ferrinho Lopes distingue entre aparência e substância: “o PS está formalmente unido, mas substantivamente irrequieto”. A reeleição de Carneiro com 97% dos votos, em lista única, pode não ser sinal de força, mas antes de ausência de contestação imediata: “pode significar apenas que ninguém quis pagar o custo de o desafiar agora”.

Carneiro tem tentado navegar entre as duas margens, mas o resultado tem sido o que os seus próprios militantes descreveram como a política do ‘nim’. Hugo Ferrinho Lopes Investigador associado do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa

Além disso, há sinais claros de contestação latente, como a moção, subscrita por figuras como Miguel Costa Matos, Pedro Costa, Álvaro Beleza, Sofia Pereira, Hernâni Loureiro e Nuno Araújo, que pediu o abandono da política do “nim” e a adoção de uma oposição mais assertiva. E há ainda o fator tempo: “as próximas diretas do partido — em 2028 — são suficientemente distantes para não criar urgência, mas suficientemente próximas para que os potenciais candidatos comecem a marcar território”, nota o investigador.

Bruno Ferreira Costa reforça o diagnóstico de fragilidade, apontando para “uma parcela significativa de dirigentes e militantes” que duvida da capacidade da atual liderança para regressar ao poder. A falta de entusiasmo no Congresso — visível nas “muitas cadeiras vazias” — é, para o politólogo, um sinal político relevante.

O congresso evidenciou ainda um PS plural, mas pouco alinhado. As intervenções refletiram “o dilema em que o partido socialista se encontra”, com um equilíbrio entre desconforto interno e necessidade de unidade, segundo Mangerona.

Ferrinho Lopes identifica três registos distintos: um primeiro de lealdade à liderança; um segundo de “contestação construtiva”, que defende uma oposição mais clara; e um terceiro, mais silencioso, mas significativo — o das ausências. “Duarte Cordeiro e Fernando Medina, que optaram por não estar presentes, comunicam com isso que o Congresso não é o seu palco — pelo menos por agora”, sublinha o politólogo.

Bruno Ferreira Costa acrescenta que a escolha de protagonistas no Congresso — incluindo figuras como Francisco Assis, Carlos César ou Augusto Santos Silva — evidencia dificuldades na afirmação de um verdadeiro espírito reformista, mantendo o partido ancorado em referências do passado.

Entre o Governo e o Chega: uma disputa em duas frentes

A afirmação do PS como alternativa governativa surge hoje condicionada por uma nova realidade política. Para Sílvia Mangerona, a reunião magna marcou um esforço claro de reposicionamento, com destaque para propostas em áreas como economia, justiça, habitação e juventude. Entre estas, as dirigidas aos jovens podem ser decisivas: “é o eleitorado jovem que o PS tem de reconquistar para voltar a crescer nos resultados eleitorais”.

Hugo Ferrinho Lopes enquadra o desafio num plano estrutural: Portugal está a transitar de um sistema bipartidário para um modelo “tripartidário competitivo”, onde o Chega ocupa um espaço relevante. Nesse contexto, o PS enfrenta uma dupla pressão inédita: “tem de competir em duas frentes, contra o Governo e contra o Chega”.

É o eleitorado jovem que o PS tem de reconquistar para voltar a crescer nos resultados eleitorais. Sílvia Mangerona Politóloga

A perda do estatuto de principal força da oposição — com menos deputados do que o Chega — tem um impacto simbólico profundo. E, mais do que recursos ou experiência, o que falta ao PS é “uma ‘narrativa de urgência’ — uma razão clara e convincente para os portugueses lhe entregarem novamente as chaves de São Bento”, de acordo com a análise de Ferrinho Lopes.

Já Bruno Ferreira Costa defende uma abordagem mais gradual: o PS deve “maturar ideias, consolidar caminhos” e só depois procurar afirmar-se como alternativa. A prioridade, sugere, é recentrar o partido na sua identidade e clarificar o seu projeto político.

Mais do que resolver problemas, o XXV Congresso do PS parece ter servido para os expor com maior nitidez. A liderança de José Luís Carneiro sai formalmente reforçada, mas politicamente condicionada por um conjunto de desafios estruturais: falta de clareza estratégica, dificuldades de comunicação, tensões internas e um sistema partidário em mutação.

Entre a retórica da união e a realidade da incerteza, o PS entra numa fase decisiva. Como sintetiza Hugo Ferrinho Lopes, o partido tem “matéria-prima intelectual e política”, mas continua à procura de “um maestro que transforme essas vozes numa partitura coerente”. Até lá, o maior risco não é a divisão — é a indefinição.