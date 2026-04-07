Rita Tavares Catarino reforça área de Direito do Trabalho da Lopes Barata & Associados

A Lopes Barata & Associados anuncia a integração de Rita Tavares Catarino como associada sénior para a prática de Direito do Trabalho.

Com 21 anos de experiência, Rita Tavares Catarino desenvolveu o seu percurso profissional tanto em sociedades de advogados como em contexto empresarial, nomeadamente nas áreas dos Recursos Humanos e da Banca. Ao longo da sua carreira, tem prestado assessoria jurídica a administrações e equipas de gestão, bem como a clientes empresariais nacionais e internacionais, com especial enfoque nas relações individuais e coletivas de trabalho.

A sua experiência inclui o acompanhamento jurídico diário de empresas nacionais e multinacionais com atividade em Portugal, a participação em auditorias legais, a condução de processos de contencioso laboral e o desenvolvimento de ações de formação interna.

Antes de integrar a Lopes Barata & Associados, foi Associada Sénior na AFMA e desempenhou funções como Diretora Jurídica e de Compliance na Adecco Portugal.

De acordo com Catarina Correia Soares, sócia responsável pela área de Direito do Trabalho, “a integração da Rita representa um reforço muito importante para a nossa área de Direito do Trabalho. A sua experiência, quer em sociedades de advogados quer em contexto empresarial, traz uma perspetiva particularmente valiosa e próxima da realidade das organizações. Estamos muito satisfeitos por contar com a sua experiência e visão estratégica nesta nova fase de crescimento da equipa.”