Rosalía em Lisboa. Dois concertos aqui, uma digressão de 100 milhões de euros pelo mundo

Com a sua Lux Tour, terá batido os 100 milhões de euros de receitas. Eis o que a artista está a entregar aos espectadores.

Enquanto as redes sociais se enchem de encontros inesperados com Rosalía nas ruas de Lisboa (a artista catalã terá chegado a Portugal na segunda-feira), no MEO Arena ultima-se a preparação dos seus dois concertos da Lux Tour, marcados para esta quarta e quinta-feira.

De acordo com a sala de espetáculos, os bilhetes já estão esgotados para os dois dias. Os preços em Portugal variavam entre 53,69 euros (pouca visibilidade) e 456,37 euros (Golden Circle) numa sala com capacidade para 20 mil pessoas. Ao todo, e segundo os cálculos da imprensa espanhola (e após quatro noites de concerto em Madrid), a Lux Tour, uma tournée da multinacional Live Nation, renderá cerca de 100 milhões de euros, calculando a sua passagem por 31 recintos, a uma média de 17 mil pessoas em cada um, e, em média, bilhetes a entre 80 e 90 euros, passes VIP a mais de 100.

Os espetáculos desta digressão de 57 datas foram pensados pela própria Rosalía e pela irmã, Pilar Vila. A direção artística é do espanhol Ferran Echegaray, com quem a artista já tinha trabalhado na digressão Motomami, e pelo belga Dennis Vanderbroeck. É um concerto pop, mas pensado como uma ópera, em quatro atos, num palco em forma de cruz. Pelo caminho, são feitas várias referências a arte europeia, de Goya a Degas.

Os espetáculos têm uma duração entre 90 minutos e duas horas e, além de Rosalía e dos seus bailarinos, conta com 22 músicos da Heritage Orchestra, de Londres, e uma maestrina, a cubana Yudania Gómez Heredia.

O primeiro dos concertos em Lisboa terá língua gestual portuguesa (LGP) e coletes sensoriais. “Para usufruir deste serviço, os fãs de Rosalía terão de ser portadores de bilhete válido para o concerto de 8 de abril e enviar um e-mail para [email protected] indicando o concerto e o recurso pretendido”, diz a sala de espetáculos em comunicado. “Os coletes sensoriais são uma tecnologia que permite à comunidade Surda ter uma perceção diferente da experiência que já tem com a música. Os coletes de vibração, associados à interpretação em Língua Gestual Portuguesa, permitem uma fruição do concerto mais adaptada à comunidade: a sensação das vibrações é muito superior e com interpretação em LGP são totalmente acessíveis.

Carminho: sim ou não?

No último disco, Rosalía interpreta a canção Memória com a cantora portuguesa Carminho, mas ainda não está confirmada a presença da artista portuguesa em palco. O tema não faz parte do alinhamento habitual da digressão que arrancou a 16 de março na cidade francesa de Lyon e já passou por Zurique, Milão (onde se sentiu mal e não conseguiu terminar o concerto) e Madrid.

Esta é a setlist esperada, nos seus quatro atos, vincando o lado operático que Rosalía quis trazer para o palco:

Ato 1

Sexo, Violencia y Llantas

Reliquia

Porcelana

Divinize

Mio Cristo Piange Diamanti

Ato 2

Berghain

Saoko

La Fama

La Combi Versace

De Madrugá

Ato 3

El Redentor

Can’t Take My Eyes Off You

La Perla

Sauvignon Blanc

La Yugular

Intermezzo

Dios es un Stalker

La Rumba del Perdón

CUUUUuuuuuute

Ato 4

Bizcochito

Despechá

Novia Robot

Focu ‘ranni

Magnolias (encore)

Apesar da lista fechada de canções, em todos os concertos, até ao momento, Rosalía tem introduzido elementos únicos, como o protagonista do confessionário, o momento do espetáculo que antecede La Perla, o grande êxito do disco Lux. Em Madrid, a cantora contou sempre com a presença de criadores de conteúdo digital e artistas locais (todos muito populares em redes sociais como o Instagram e TikTok). Em Portugal, esta informação não foi revelada, mas já se deu um encontro com um influencer, o autor da conta Kiko is Hot.

Depois de deixar Lisboa, Lux Tour segue para o Palau Sant Jordi, em Barcelona, a terra natal de Rosalía, onde dará mais quatro concertos. Em junho, a artista parte para o continente americano.