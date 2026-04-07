“Sair à Dinamarquesa” é o convite da Carlsberg para equilibrar vida pessoal e profissional

A criatividade e a amplificação digital ficaram a cargo da Judas, a produção é da Casper Films, o planeamento de meios da Initiative e a comunicação é assegurada pela LPM.

A Carlsberg, marca integrada em Portugal no portefólio do Super Bock Group, convida os seus consumidores a “Sair à Dinamarquesa”, isto é, a adotar um estilo de vida mais equilibrado, inspirado na cultura da Dinamarca — onde o bem-estar e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional são prioridade.

“Sair à Dinamarquesa: pode a vida ser tão equilibrada como uma Carlsberg? Provavelmente” é o mote da campanha que dá continuidade à linha de comunicação “Discover Carlsberg”, onde revela “os segredos” por detrás do estilo de vida dinamarquês e que a marca afirma terem influência na cerveja.

A campanha retrata os embaixadores da marca, os atores Kelly Bailey e Lourenço Ortigão, que desafiam colegas e desconhecidos a “sair à dinamarquesa”. O convite transforma-se rapidamente num movimento coletivo, em que um cortejo urbano de pessoas que encerram o trabalho e seguem juntas para celebrar o momento. O spot culmina num bar, onde um dinamarquês reconhece este estilo de vida e revela a mensagem central “O segredo está no equilíbrio. Um princípio que define a própria Carlsberg”.

“Através desta campanha, a Carlsberg convida a ‘sair à dinamarquesa’, um mote que apela à origem da marca e ao estilo de vida daquele que é reconhecido como um dos povos mais felizes do mundo. A Carlsberg é uma cerveja perfeitamente equilibrada, feita com levedura 100% pura, e que pode inspirar uma atitude semelhante também em Portugal. Os dias ganham mais sabor quando sabemos desligar nos momentos certos e desfrutar de uma vida equilibrada”, explica Bruno Albuquerque, diretor de marketing cervejas e patrocínios do Super Bock Group.

A publicidade está a ser veiculada em televisão, em outdoor e no digital. A criatividade e a amplificação digital ficaram a cargo da Judas, a produção é da Casper Films, o planeamento de meios da Initiative e a comunicação é assegurada pela LPM.