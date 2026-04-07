Habitação

Só na Hungria preços das casas cresceram mais do que em Portugal na última década

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Preços das habitações em Portugal quase triplicaram entre 2015 e 2025, colocando o país em segundo lugar da lista da UE onde as casas mais valorizaram. Hungria registou um crescimento de quase 300%.

Os preços das casas em Portugal quase triplicaram na última década e, dentro do espaço da União Europeia (UE), apenas a Hungria teve um registo superior ao português neste período, segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat.

Entre 2015 e 2025, os preços das habitações subiram 180% no país, bem acima da média de cerca de 65% da UE e Zona Euro. Portugal foi o segundo país onde os preços das casas mais subiram num ranking liderado pela Hungria, que registou um aumento de quase 300%, mostra o gabinete de estatísticas europeu.

Além da Hungria e Portugal, em mais 11 Estados-membros os preços das casas duplicaram na década passada. Em países como a Lituânia, Bulgária e Chéquia cresceram até mais de 150%.

Por outro lado, as casas na Finlândia ficaram mais baratas (-3%), enquanto Itália, França, Suécia e Bélgica tiveram os crescimentos mais modestos — aquém de 50% nos últimos dez anos.

Fonte: Eurostat

No que toca às rendas das casas, Portugal teve uma subida que não chega a 50% e coloca o país a par da Bélgica no 12.º lugar de uma lista que volta a ser liderada pela Hungria, onde as rendas subiram mais de 100%. Na Lituânia as rendas subiram 88% e na Irlanda e Polónia aumentaram 76%.

Quanto à UE e Zona Euro, as rendas cresceram mais de 20% na última década.

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