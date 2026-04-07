Só na Hungria preços das casas cresceram mais do que em Portugal na última década

Os preços das casas em Portugal quase triplicaram na última década e, dentro do espaço da União Europeia (UE), apenas a Hungria teve um registo superior ao português neste período, segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat.

Entre 2015 e 2025, os preços das habitações subiram 180% no país, bem acima da média de cerca de 65% da UE e Zona Euro. Portugal foi o segundo país onde os preços das casas mais subiram num ranking liderado pela Hungria, que registou um aumento de quase 300%, mostra o gabinete de estatísticas europeu.

Além da Hungria e Portugal, em mais 11 Estados-membros os preços das casas duplicaram na década passada. Em países como a Lituânia, Bulgária e Chéquia cresceram até mais de 150%.

Por outro lado, as casas na Finlândia ficaram mais baratas (-3%), enquanto Itália, França, Suécia e Bélgica tiveram os crescimentos mais modestos — aquém de 50% nos últimos dez anos.

No que toca às rendas das casas, Portugal teve uma subida que não chega a 50% e coloca o país a par da Bélgica no 12.º lugar de uma lista que volta a ser liderada pela Hungria, onde as rendas subiram mais de 100%. Na Lituânia as rendas subiram 88% e na Irlanda e Polónia aumentaram 76%.

Quanto à UE e Zona Euro, as rendas cresceram mais de 20% na última década.