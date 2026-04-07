Finanças Pessoais

Taxas usadas no crédito à habitação sobem em todos os prazos

  • Lusa e ECO
  • 11:20
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Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação mensal da casa, subiram a três, a seis e a 12 meses.

As taxas Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação mensal da casa nos contratos com taxa variável ou mista, subiram esta terça-feira em todos os prazos.

  • A taxa Euribor a seis meses avançou para 2,512%, mais 0,054 pontos do que na quinta-feira.
  • No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também subiu para 2,872%, mais 0,073 pontos do que na sessão anterior.
  • No mesmo sentido, a Euribor a três meses avançou para 2,270%, mais 0,067 pontos.

Em março, a média mensal da Euribor subiu nos três prazos, mas de forma mais acentuada nos dois mais longos. Razão pela qual a prestação da casa vai subir nos contratos cujas condições foram revistas este mês, com aumentos até 17 euros, de acordo com os cálculos feitos pelo ECO.

A média mensal da Euribor em março avançou 0,098 pontos para 2,109% a três meses. Já a seis e a 12 meses, a média da Euribor subiu 0,178 pontos para 2,322% e 0,344 pontos para 2,565%.

Em 19 de março, o BCE manteve as taxas diretoras, de novo, pela sexta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 29 e 30 de abril em Frankfurt, Alemanha.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

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