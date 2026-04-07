Tecnológica Timestamp compra empresa suíça de gestão de inventários

Depois de Espanha, a tecnológica portuguesa Timestamp foi às compras na Suíça. A empresa de Lisboa, especializada em integração de sistemas informáticos, adquiriu a Digital SupplyAI, com sede em Lausanne, para expandir o portefólio de soluções para a cadeia de abastecimento e gestão de inventários.

A operação, cujo valor não foi divulgado, faz com que a Timestamp aumente a presença no mercado europeu, particularmente na Suíça, apesar de a empresa ser de pequena dimensão. O plano é captar as fábricas que estão a procurar, cada vez mais, digitalizar e as empresas industriais que pretendem avançar na transformação tecnológica da cadeia de abastecimento.

A partir de Lausanne e com ADN português, a Digital SupplyAI desenvolve e comercializa produto, mas também faz consultoria focada na transformação digital de processos de procurement (compras), gestão de inventário e colaboração com parceiros de negócio. A sua principal plataforma web (iMep.net) opera na colaboração digital entre organizações e parceiros em áreas como faturação, integração de dados com entidades governamentais, entre outros.

O presidente do conselho de administração do grupo Timestamp, Sérgio Pena Dias, considera que a aquisição da Digital SupplyAI “representa mais um passo concreto na execução da nossa estratégia de crescimento internacional”. “Ao integrar uma empresa com um produto consolidado e forte especialização em supply chain e gestão de inventário, reforçamos a nossa capacidade de responder a uma necessidade crescente das empresas europeias: digitalizar e otimizar as suas cadeias de abastecimento de forma integrada, fiável e mais rápida”, explica Sérgio Pena Dias.

Para o fundador da Digital SupplyAI, Miguel Castro, “este novo capítulo representa uma oportunidade única para acelerar o crescimento do iMep.net e levar as nossas soluções a novos mercados”. “A integração na Timestamp permite combinar o profundo conhecimento funcional da nossa plataforma com a escala internacional e o ecossistema tecnológico de um grupo em forte expansão”, afirmou o empreendedor, em comunicado divulgado esta terça-feira aos meios de comunicação social.

Fundada em 2003, a Timestamp é uma multinacional portuguesa com mais de 1.200 trabalhadores e escritórios em Lisboa, Porto, Barcelona, Madrid, Bilbao, Málaga, Londres, Amesterdão, Lausanne, Santiago do Chile, Bogotá e Cali. Entre os parceiros da tecnologia estão Oracle, AWS, Google, IBM, IFS, Microsoft, Red Hat, Salesforce, SAP e SAS. Por sua vez, de acordo com os registos comerciais, a Digital SupplyAI foi criada em 2025.