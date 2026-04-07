UAX, o Hospital Universitário Rey Juan Carlos e a Forus lançam um programa pioneiro de pré-reabilitação oncológica

O Hospital Universitário Rey Juan Carlos, em colaboração com a Universidade Alfonso X el Sabio (UAX) e os centros desportivos Forus, lançou um programa pioneiro de pré-reabilitação oncológica.

Segundo informações do hospital, o programa já atendeu cerca de trinta doentes. A pré-reabilitação inclui uma abordagem multidisciplinar que abrange desde o exercício físico até ao apoio nutricional e psicológico. Esta abordagem integral tem como objetivo otimizar a recuperação e minimizar as complicações pós-cirúrgicas.

O projeto, que teve início em janeiro deste ano, centra-se na preparação dos doentes para a cirurgia, um aspeto que se tem tornado cada vez mais determinante na recuperação. A Dra. Carolina Blas, especialista em Medicina Interna, salientou que «a pré-reabilitação permite-nos intervir antes do tratamento, otimizando o estado clínico, funcional e nutricional do doente».

O programa baseia-se na prescrição individualizada de exercícios de força, em conformidade com as evidências científicas e as recomendações internacionais. Esta iniciativa insere-se na estratégia de pré-reabilitação oncológica que o hospital desenvolveu nos seus Serviços de Medicina Interna e Geriatria, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos doentes.

UMA ABORDAGEM INTEGRAL E COLABORATIVA

A colaboração entre o Hospital Universitário Rey Juan Carlos, a UAX e a Forus é fundamental para o sucesso do programa. É realizada uma avaliação integral do doente oncológico, permitindo classificar o seu grau de fragilidade e conceber um plano de intervenção individualizado.

O exercício físico torna-se uma peça central da pré-reabilitação, uma vez que a sua eficácia na melhoria da tolerância a tratamentos como a quimioterapia e a radioterapia foi comprovada. Além disso, procura-se otimizar o estado funcional pré-cirúrgico e reduzir as complicações pós-cirúrgicas.

Os doentes que participam no programa são encaminhados pelos médicos Blas e Miguel Aganzo, nutricionista do hospital. São-lhes realizadas avaliações funcionais e exames de imagem para elaborar um plano de treino personalizado. Raúl Notario, diretor da Área de Atividade Física da UAX, coordena a intervenção em conjunto com a equipa médica.

«O exercício deixa de ser um conselho e passa a ser um tratamento quando existe coordenação clínica», afirmou Notario. Esta experiência permite também aos estudantes aplicar a evidência científica num ambiente clínico real, adquirindo competências essenciais para o seu futuro profissional.

RESULTADOS E AVALIAÇÕES POSITIVAS

Dois meses após o seu início, o programa tem apresentado resultados positivos. Dos 30 pacientes atendidos, dez já foram submetidos a cirurgia com sucesso. Os dados indicam melhorias em parâmetros funcionais, como a força medida por dinamometria e nos testes de avaliação funcional.

O impacto do programa vai além do âmbito clínico, uma vez que também contribui para o bem-estar emocional dos pacientes. Ao participarem ativamente no seu processo de recuperação, os pacientes experimentam uma melhoria significativa na sua qualidade de vida.

Paralelamente, estão a ser realizadas investigações para avaliar diferentes estratégias de intervenção nutricional. Estas iniciativas procuram implementar o programa noutros hospitais da Comunidade de Madrid, refletindo o compromisso do Hospital Universitário Rey Juan Carlos com a promoção de hábitos de vida saudáveis.

Ana Ruiz, diretora da Fundação Forus, salientou que «participar neste projeto significa promover um modelo em que a atividade física se integra naturalmente no processo de recuperação». Esta abordagem colaborativa entre a universidade, o hospital e o setor desportivo visa gerar um impacto real e positivo na vida dos doentes.

Com esta iniciativa, o Hospital Universitário Rey Juan Carlos, a UAX e a Forus reforçam o seu compromisso com um modelo de saúde mais integrador, onde a colaboração interdisciplinar melhora a experiência e o prognóstico do paciente.