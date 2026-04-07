Ucrânia quer sistema de defesa aéreo alternativo ao Patriot até 2027

A FirePoint, fabricante do míssil de cruzeiro de longo alcance FP-5 “Flamingo” da Ucrânia, está em negociações com empresas europeias para lançar um novo sistema de defesa aérea até ao próximo ano, criando uma alternativa de baixo custo ao Patriot, o sistema de defesa antiaéra norte-americano.

A Ucrânia e muitas outras nações no Ocidente dependem fortemente do sistema fabricado nos EUA para travar mísseis balísticos. Mas os mísseis Patriot estão cada vez mais escassos, devido à elevada procura por este sistema na região do Golfo Pérsico na sequência do conflito com o Irão.

O cofundador da Fire Point, Denys Shtilierman, diz que a empresa quer reduzir o custo da interceção de um míssil balístico para menos de 1 milhão de dólares (equivalente a cerca de 886 mil euros). “Se conseguirmos reduzi-lo para menos de 1 milhão de dólares, será um divisor de águas nas soluções de defesa aérea. Planeamos intercetar o primeiro míssil balístico no final de 2027”, disse Denys Shtilierman, citado pela Reuters.

Denys Shtilierman também adiantou que a empresa de defesa ucraniana aguarda aprovação governamental para um investimento de um conglomerado do Médio Oriente que avaliava a empresa em 2,5 mil milhões de dólares (cerca de 2,2 mil milhões de euros), o Edge Group. Segundo o mesmo, o acordo abriria a porta a novas oportunidades de negócio, incluindo lançamentos de satélites em órbita baixa.

A Ucrânia tem até outubro para decidir se dá luz verde à compra de 30% da Fire Point feito pela Edge Group. A empresa de defesa do Médio Oriente ofereceu 760 milhões de dólares (658 milhões de euros) pela participação da fabricante ucraniana.