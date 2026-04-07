Vinci Energies compra consultora tecnológica AMT

A empresa de infraestruturas energéticas Vinci Energies Portugal comprou a consultora tecnológica AMT – Consulting S.A., especializada em programas informáticos para gestão financeira e de recursos humanos. A aquisição, cujo valor não foi divulgado, tem como objetivo aumentar o posicionamento da marca Axians, que faz parte do grupo.

A AMT – Consulting desenvolve e comercializa soluções digitais para gerir capital humano e softwares de gestão (ERP – Enterprise Resource Planning), emprega mais de 240 pessoas e em 2025 teve um volume de negócios de cerca de 15 milhões de euros, o que representou um aumento na faturação de aproximadamente 10% em relação ao ano anterior.

O negócio pretende reforçar a posição da Vinci Energies Portugal na área da transformação digital, mais precisamente em análise de dados (data analytics) e aplicações empresariais (business applications). A tecnologia é uma das quatro áreas de negócio do grupo internacional, além da indústria e infraestruturas.

“Ano após ano, o nosso crescimento orgânico, aliado a aquisições estratégicas bem integradas, tem vindo a reforçar este posicionamento, através da Axians, a nossa marca dedicada às tecnologias de informação e comunicação. A AMT distingue-se pela sua experiência tecnológica especializada, pela capacidade de inovação e, sobretudo, pelo talento excecional das suas pessoas”, afirmou o managing director da Vinci Energies em Portugal, Fernando Rodrigues, em comunicado divulgado esta terça-feira aos meios de comunicação social.

O CEO da AMT Consulting, Hugo Pizarro, diz que, “após quase 20 anos de crescimento consistente e afirmação no ecossistema SAP, a integração na Vinci Energies, com a marca Axians”, esta é “uma nova etapa na história” da empresa fundada em 2006, com sede em Carnaxide e escritórios em Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada.

“Preservamos a nossa cultura, talento e proximidade ao cliente, agora reforçados pela escala, capacidade de investimento e ambição internacional de um grupo global. Esta transação posiciona-nos para liderar a próxima fase de consolidação e crescimento do mercado SAP”, referiu ainda Hugo Pizarro.

A AMT Consulting fará parte do universo Axians. Além desta insígnia, a Vinci Energies agrega em Portugal as operações das marcas Actemium, Omexom, VINCI Facilities, Sotécnica e Longo Plano.