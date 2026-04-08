5 coisas que vão marcar o dia

Esta quarta-feira, o Eurostat vai divulgar os dados de fevereiro do comércio a retalho e a Fed vai revelar as atas da última reunião de política monetária. Já a ASF vai ser ouvida no Parlamento para explicar conclusões do relatório de auditoria do Tribunal de Contas. A marcar o dia está ainda dois leilões de obrigações do Tesouro do IGCP e a aprovação das eleições diretas do PSD.

Eurostat revela dados do comércio

Esta quarta-feira, o Eurostat vai divulgar os dados de fevereiro do comércio a retalho. Em janeiro, em comparação com dezembro de 2025, o volume do comércio a retalho diminuiu 0,1 % na Zona Euro e aumentou 0,1 % na União Europeia. Em janeiro de 2026, em comparação com janeiro de 2025, o índice de vendas a retalho ajustado ao calendário aumentou 2,0% na área do euro e 2,3% na UE.

Fed revela a atas da última reunião

Serão conhecidas esta quarta-feira as atas da última reunião de política monetária da Reserva Federal norte-americana (Fed). A 18 de março, a Fed manteve as taxas de juro inalteradas, numa decisão tomada pelo Comité de Política Monetária (FOMC) amplamente antecipada pelos analistas, com a taxa dos Fed funds a permanecer em torno dos 3,6% pela segunda reunião consecutiva, num momento em que a guerra com o Irão veio tornar ainda mais complexo o já difícil equilíbrio entre inflação e crescimento económico.

Regulador dos seguros ouvido no Parlamento

Na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, no Parlamento, a ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões vai ser ouvida no âmbito do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do Chega sobre as conclusões do relatório de auditoria do Tribunal de Contas do Financiamento da Atividade Reguladora de Seguros e Fundos de Pensões. O relatório conclui que a ASF acumulou 44 milhões de euros em excedentes de tesouraria, após 2023, por cobrar receitas “desnecessárias aos fins da sua missão”, que têm sido usadas para “financiar o Estado” e apontou falhas estruturais no modelo de financiamento e na governação da ASF.

IGCP volta ao mercado com leilões de bilhetes do Tesouro

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) vai realizar esta quarta-feira, pelas 10h30, dois leilões de obrigações do Tesouro com maturidades entre cerca de 10 e 14 anos, com um montante indicativo entre 1.250 e 1.500 milhões de euros. O IGCP espera captar este montante numa altura em que os juros das obrigações portuguesas a 10 anos rondam os 3,5%, pressionados pelos efeitos da guerra no Médio Oriente.

PSD decide data de eleições diretas

A direção do PSD vai votar em Conselho Nacional a proposta para a realização das diretas para a liderança do partido a 30 de maio e do 43.º congresso a 20 e 21 de junho. As últimas eleições diretas para a liderança do PSD realizaram-se em setembro de 2024.