Accenture compra tecnológica espanhola Keepler para aumentar serviços de IA

A Accenture anunciou esta quarta-feira um novo negócio para obter mais serviços e cerca de 240 profissionais especializados em cloud, análise de dados e inteligência artificial (IA). A consultora estratégica adquiriu a tecnológica espanhola Keepler Data Tech, que tem a sede em Madrid e escritórios em Lisboa, Frankfurt e Londres.

Fundada em 2018, a Keepler desenvolve software e programas à base de IA que abrangem toda a cadeia de valor, desde a definição da estratégia de dados até à construção de bases de dados na nuvem e agentes para os vários processos operativos das empresas. A subsidiária de Portugal registou vendas de aproximadamente 150 mil euros em 2025, de acordo com a informação consultada pelo ECO.

A responsável pelo mercado ibérico na Accenture explicou que, ao integrar a Keepler, a consultora obtém mais “capacidades de IA e de dados de ponta a ponta” e soluções orientadas para agentes.

“Combinando-o com a nossa profunda experiência setorial, funcional e de tecnologia, podemos apoiar os clientes na transformação das suas organizações, aproveitando todo o potencial da adoção da IA ​​nas suas cadeias de valor”, afirmou Mercedes Oblanca, líder da unidade de mercado para Espanha e Portugal na Accenture.

A tecnologia está a evoluir a uma velocidade extraordinária. A IA e os dados são agora essenciais para a forma como as empresas reinventam os seus negócios, mantêm a competitividade e melhoram a sua resiliência no contexto atual. Mercedes Oblanca Líder da unidade de mercado para Espanha e Portugal na Accenture

A Accenture tem levado a cabo uma estratégia de crescimento inorgânico para conquistar maior conhecimento na IA. A Keepler é a mais recente de uma série de aquisições estratégicas, onde se incluem também a Faculty, a consultora britânica Decho, especializada em tecnologia Palantir, a Rangr Data, a tecnológica Halfspace ou Neuraflash, da área Salesforce.

“Desde o primeiro dia que a nossa missão na Keepler tem sido ajudar as organizações a transformar dados e IA em resultados reais e escaláveis. Ao juntarmo-nos à Accenture, aceleramos esta missão. Juntos, vamos expandir ainda mais as nossas soluções e impulsionar a inovação para os clientes em Espanha e na EMEA, capacitando-os para ativar a IA com confiança e transformar a sua forma de operar”, completou o CEO da Keepler, Juan María Aramburu, em comunicado publicado online.