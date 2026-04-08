APS com curso online sobre seguros em condomínios

A Associação Portuguesa de Seguradores, com o Conhecimento e Aprendizagem de Seguros da APS (CASA), anunciou a realização do curso “Condomínios (e) Seguros” entre os dias 15 a 23 de abril, de forma online.

O objetivo desta formação é proporcionar conhecimento sobre os seguros obrigatórios e facultativos que os condomínios devem considerar, abordando os aspetos técnicos de aceitação de risco e gestão de sinistros dos seguradores, mas também as responsabilidades, direitos e deveres dos proprietários e administradores de condomínios.

Destina-se a colaboradores do setor segurador ligados aos Seguros de Riscos Patrimoniais, e aos que intervêm na conceção, subscrição, comercialização técnica e gestão de seguros Multirriscos Condomínios, bem como mediadores e corretores de seguros especializados em condomínios, empresas de gestão de condomínios, administradores de condomínios, e proprietários de frações autónomas em regime de propriedade horizontal.

A lecionar este curso está Fausto Neves, advogado e formador em áreas jurídicas, nomeadamente, Direito Imobiliário, Condomínio e Responsabilidade Civil, diversas áreas técnicas da atividade seguradora, entre outras.

Para mais obter mais informações acerca deste curso, ou para se inscrever, clique aqui.