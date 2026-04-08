Banco polaco do BCP constitui provisões de 53 milhões no primeiro trimestre

O banco polaco do BCP, Bank Millennium, vai avançar com provisões de 190 milhões de zlótis (cerca de 44,7 milhões de euros, à cotação atual), relacionadas com empréstimos hipotecários em francos suíços, no primeiro trimestre deste ano.

“A estimativa preliminar de constituição de provisões para risco legal, no 1.º trimestre de 2026, relacionadas com empréstimos hipotecários em moeda estrangeira originados pelo Bank Millennium ascende a 190 milhões de zlótis”, indica o banco em comunicado ao mercado esta quarta-feira.

O BCP prevê ainda provisões de 36 milhões de zlótis (cerca de 8,4 milhões de euros) para riscos legais relacionados com a carteira de crédito originada pelo Euro Bank, “sem impacto nos resultados líquidos”. No total, são mais de 53 milhões de euros. O valor final das provisões para riscos legais deve ser conhecido a 28 de abril, na divulgação do relatório do terceiro trimestre.

Na Polónia era prática comum conceder créditos em francos suíços. Embora o Millennium Bank já não venda estes créditos desde 2008, trimestre após trimestre é preciso constituir provisões para lidar com a perda de valor dos empréstimos e com os custos da conversão dos empréstimos para zlotys.

O Tribunal de Justiça Europeu considerou ter havido comercialização irregular destes créditos junto dos clientes, através de cláusulas consideradas abusivas.