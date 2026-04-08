Benfica paga 4,65% em empréstimo obrigacionista de 40 milhões

O Benfica vai pagar uma taxa de 4,65% no empréstimo obrigacionista a cinco anos no montante de 40 milhões de euros que a SAD acabou de lançar, remuneração que corresponde a uma subida de 15 pontos percentuais à que foi lançada há um ano.

Além da oferta de subscrição, os encarnados lançam simultaneamente uma oferta de troca em que os investidores podem trocar obrigações emitidas em 2023 e que atingem a maturidade em maio por novos títulos a vencerem apenas em 2031, segundo o comunicado enviado pela SAD liderada por Rui Costa à CMVM.

Ambas as ofertas têm início já na próxima segunda-feira, dia 13, e decorrerão até ao dia 24, período durante o qual os interessados poderão submeter, alterar ou revogar ordens de subscrição e ou de troca.

A sociedade desportiva das ‘águias’ adianta que esta operação visa assegurar os fundos para “reembolsar parcialmente” o anterior empréstimo emitido há três anos e cujo reembolso está agendado para o dia 17 de maio. O dinheiro que restar será destinado ao desenvolvimento da atividade corrente e reforço da liquidez.

O Benfica prevê um encaixe de 38,675 milhões de euros com este empréstimo, depois de encargos relacionados com comissões pagas aos bancos e bolsa, que ascenderam a mais de 1,3 milhões.

Para quem estiver interessado, importa fazer bem as contas antes de investir, com os encarnados a avisaram para os impactos negativos das comissões devidas ao intermediário financeiro: “Considerando a generalidade dos preçários dos intermediários financeiros, o investimento terá rendibilidade positiva para investidores que subscrevam apenas 500 Obrigações Benfica SAD 2026-2031 e queiram mantê-las até à Data de Reembolso, se tiverem outros valores mobiliários registados na mesma conta de registo”.

É preciso ainda ter em conta que este tipo de investimentos não tem capital garantido e que a decisão comporta vários riscos para o investidor. Nesse sentido aconselha-se a consulta do intermediário financeiro antes de investir. No prospeto, a SAD do Benfica dá conta dos vários riscos em cima da mesa – confira o capítulo 2 relacionado com os “fatores de risco” para se informar.

A SAD encarnada fechou o primeiro semestre da época 2025/2026 com lucros acima dos 40 milhões de euros e recentemente celebrou um acordo de mais de 100 milhões com a Nos para a cedência dos direitos desportivos por duas temporadas.

A principal equipa de futebol segue no terceiro lugar da Liga portuguesa, a uma distância de sete pontos para o primeiro classificado, o FC Porto, quando faltam seis jornadas para o fim do campeonato.

(notícia atualizada às 17h49)