Ciência, inovação e Novas Categorias estão a mudar o futuro da indústria. Mas em que direção?

A evolução tecnológica está a transformar profundamente indústrias associadas ao tabaco tradicional, impulsionando novas abordagens orientadas para a inovação e a investigação. Neste contexto, a transformação do setor está cada vez mais ligada ao desenvolvimento de alternativas sem combustão, desenvolvidas para oferecer diferentes opções aos consumidores adultos que não conseguem ou não querem deixar de fumar. Esta mudança exige investimento contínuo e significativo em investigação e desenvolvimento, de forma a assegurar que estes produtos são suportados por evidência científica robusta e têm impacto no mundo real.

No centro desta transformação está a British American Tobacco (BAT), uma empresa multicategoria que tem vindo a reposicionar a sua estratégia com foco nas Novas Categorias, colocando a ciência e a tecnologia como pilares fundamentais da sua transição para alcançar um Mundo Sem Fumo. Como parte desta estratégia, a BAT continua a sua transição para um modelo mais sustentável, no qual os produtos sem combustão já representam 18,2% das receitas do grupo. Em 2025, as receitas destas Novas Categorias atingiram 3,621 mil milhões de libras, e a empresa definiu como meta alcançar 50% das suas receitas em produtos sem combustão até 2035.

O papel da ciência no desenvolvimento de Novas Categorias

A ciência assume-se como um elemento central no desenvolvimento destas Novas Categorias de produtos. Neste contexto, a inovação é orientada por evidência científica rigorosa, com o objetivo de assegurar elevados padrões de qualidade, segurança e consistência. Para sustentar esta abordagem, a BAT tem vindo a investir de forma contínua num ecossistema global de investigação e desenvolvimento (I&D), que reúne mais de mil cientistas e especialistas em áreas como toxicologia, biotecnologia, análise química, investigação clínica, segurança de produto, qualidade e ciência de dados. Estas equipas trabalham no desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos de vaping, tabaco aquecido e bolsas de nicotina.

Toda a investigação assenta em padrões internacionais de boas práticas laboratoriais e clínicas, sendo cada fase do desenvolvimento sujeita a processos de validação e avaliação interna e externa. Os produtos passam por várias etapas de testes científicos antes de chegarem ao mercado, procurando assegurar que estão suportados por evidência científica sólida.

Um exemplo deste compromisso é o principal centro global de investigação e desenvolvimento da empresa, localizado em Southampton, no Reino Unido, onde foram investidos mais de 300 milhões de libras. Este centro é sustentado por equipas internacionais e por uma rede de hubs digitais e de inovação, permitindo conduzir investigação científica avançada e continuamente atualizada. Um dos principais desafios deste processo tem sido implementar esta transformação de forma consistente em mercados com enquadramentos regulatórios muito distintos, enquanto se procura assegurar mudanças graduais nas perceções e comportamentos dos consumidores.

A importância da evidência científica no setor

Desde 2019, que esta investigação tem desempenhado um papel relevante no desenvolvimento destas Novas Categorias, através da realização de mais de 250 estudos científicos, incluindo ensaios clínicos, análises toxicológicas e avaliações de impacto na saúde pública. Esta investigação inclui também estudos comportamentais focados nos padrões de consumo e na perceção dos consumidores.

Para assegurar transparência e esta partilha de conhecimento, a BAT desenvolveu a sua plataforma Omni™, que consolida estudos científicos, ensaios clínicos, testes de segurança, análises de impacto na saúde pública e desempenho de mercado. Esta ferramenta permite que cientistas, reguladores, autoridades de saúde e investidores acedam a informação detalhada sobre o desenvolvimento e avaliação dos produtos, reforçando o compromisso da empresa com a ciência e a evidência.

A BAT pretende ser uma referência na transição responsável para Novas Categorias, contribuindo para moldar políticas públicas com base em ciência e nas necessidades dos consumidores adultos. O objetivo é liderar esta mudança de forma responsável, sustentável e rigorosa, garantindo que a inovação, a investigação e a experiência internacional se traduzem em alternativas que possam ser consideradas potencialmente mais seguras para os consumidores, promovendo a saúde pública e um futuro mais sustentável para a sociedade.

Estudos científicos indicam que estas Novas Categorias de produtos apresentam níveis inferiores de substâncias potencialmente nocivas e de toxicidade em comparação com o fumo de cigarros tradicionais. Estes resultados são sustentados por estudos químicos, toxicológicos, clínicos e comportamentais, que analisam desde células e tecidos até humanos e padrões de utilização e aceitação do consumidor, refletindo o compromisso da BAT com inovação responsável e desenvolvimento destas novas alternativas com base em evidência científica.

Alguns destes desenvolvimentos têm sido avaliados por entidades reguladoras independentes. Um exemplo é a designação “Modified Risk Tobacco Product” (MRTP) atribuída pela U.S. Food and Drug Administration a determinados produtos de tabaco aquecido, um enquadramento regulatório que reconhece, para produtos específicos e sob condições definidas, um perfil de risco potencialmente reduzido quando comparado com cigarros com combustão.

Neste contexto, a convergência entre ciência, inovação tecnológica e comportamento do consumidor aponta para uma possível transformação estrutural do setor, na qual ciência assume um papel central na avaliação e no desenvolvimento de alternativas ao consumo tradicional de tabaco.